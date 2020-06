Column Ho-Pin Tung: Social media nu zo veel meer dan alleen privé kiekjes van Hamilton

Formule 1’s rechtenhouder, coureurs en teams kennen inmiddels de kracht en het belang van social media. Tenzij je natuurlijk Sebastian Vettel heet: hij is op alle kanalen bewust onzichtbaar. Ho-Pin Tung bespeurt een nieuwe trend.

Social media zijn een belangrijk platform om te communiceren en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Lewis Hamilton heeft zijn status van superster niet alleen aan zes wereldtitels, maar ook aan zijn aanwezigheid op social media te danken. Hij was er als een van de eersten actief, zag de kracht van de platformen direct in. Hamilton heeft de handschoen opgepakt en er goed gebruik van gemaakt, herkende het belang van social media.

Lees ook: Hamilton doet mee aan Black Lives Matter-protest in Londen: ‘Trots om alle steun te zien’

Er is wat dat betreft veel veranderd. Ga maar na: tien jaar geleden bestonden social media niet in de Formule 1. Televisie en de daarbij behorende inkomsten voor de rechten stonden centraal binnen de sport en er werd alles aan gedaan om de exclusiviteit ervan te waarborgen. Ik kan me herinneren dat toen ik nog in de paddock rondliep we een document moesten tekenen, waarin stond dat je geen eigen in de paddock gemaakte content op het internet zou zetten. Deed je dat wel, dan werd je daarvoor op de vingers getikt. Bernie Ecclestone geloofde er gewoon niet in, was van een andere generatie en waarschijnlijk bang voor kannibalisme van zijn tv-inkomsten.

Dat kun je je nu haast niet meer voorstellen: sociale media zijn zo ingebakken in de maatschappij en de sport en een platform geworden om inkomsten te genereren.Iedereen maakt er optimaal gebruik van. Hamilton postte vroeger van alles: dan zat hij weer in zijn privéjet, dan zagen we hem hardlopen in New York, stond hij in onderbroek voor de spiegel of was hij in Monaco of Londen… Het is niet mijn stijl, maar alles wat hij postte maakte hem wel uniek. Volgens mij deed hij dat ook niet eens om aandacht te trekken, maar is hij gewoon zo.

De kracht van social media is groot. Ik ben geen marketeer en het is moeilijk te zeggen hoeveel waarde filmpjes hebben, maar sponsors krijgen nu op alle platformen gegarandeerde zichtbaarheid en dat kunnen de teams verkopen. Dat was ten tijde van alleen tv wel anders: had jouw team een slechte dag, dan kwamen de sponsorlogo’s nauwelijks in beeld.

Lees ook: Lucht geklaard tussen Hamilton en Marko na ‘racisme-rel’ om fake news

Wat mij de laatste tijd opvalt is dat Hamilton veel minder over zijn privéleven post. Hij zet zich nu veel meer in voor maatschappelijke zaken. Hij gebruikt social media steeds meer als een sociaal podium en minder voor privégebruik. Het is een trend die je bij meer coureurs ziet, hoewel ze allemaal de waarde van social media goed weten in te schatten, waarschijnlijk ook enigszins gestuwd door de teams. Formule 1 heeft sociale media volledig geaccepteerd: het is onmisbaar.

Voorheen werden die kanalen gestimuleerd door de teams en gereguleerd door de FOM. Maar daar is de koers 180 graden gedraaid. Want social media verbindt en betrekt mensen. Daarin zit de grote kracht.