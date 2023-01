De contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz bij Ferrari, die tot en met 2024 lopen, zijn nog geen prioriteit voor de nieuwe teambaas, Frédéric Vasseur. Het zou volgens de Fransman bovendien ‘zeker geen goed begin’ zijn als hij nu begonnen was met de coureurscontracten.

Leclerc tekende vroeg bij voor meerdere jaren en is tot en met 2024 zeker van zijn zitje bij de Scuderia. Dat geldt ook voor Sainz, die vorig jaar zijn handtekening zette onder een contract tot en met eind 2024. Voorlopig staat de rijdersline-up van Ferrari dus vast, maar voor de langere termijn zal teambaas Frédéric Vasseur wil om tafel moeten gaan met de coureurs.

Vasseur begon op 9 januari als teambaas van Ferrari, waar hij de taken heeft overgenomen van Mattia Binotto. Voor nu wil de Fransman nog niet denken aan de contracten van de coureurs en wil hij zich vooral richten op dringendere, praktische zaken.

“Dit thema ligt momenteel niet op tafel voor ons”, benadrukt Vasseur. “En het zou zeker geen goed begin van het werk hier zijn geweest als we met de coureurscontracten waren begonnen.” Vasseur zegt dat Ferrari zich nu ‘volledig gericht’ heeft op het ‘behalen van de best mogelijke resultaten’ in 2023.

“Wat de coureurs betreft, ik zie het een beetje als een huwelijk”, legt Vasseur uit. “Als de partners gelukkig zijn, dan gaan zij door. De contracten van de coureurs hebben momenteel geen prioriteit. De relatie met de coureurs is goed en we hebben genoeg tijd om er later over te praten”, aldus de Ferrari-teambaas.

Onlangs liet Vasseur optekenen wat wel de prioriteit heeft: verbeteringen op strategisch vlak. Ferrari liet het vorig jaar regelmatig schieten op strategie en wil daar dit jaar sterker voor staan. “We zijn bezig alles te herzien. Het is een beetje kort dag voor mij! Maar we zullen wat verbeteringen moeten aanbrengen.”