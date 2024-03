Het management van Carlos Sainz zou onderhandelingen met het team van Mercedes zijn begonnen. De Spanjaard werd begin februari opzijgeschoven ten gunste van Lewis Hamilton, die vanaf 2025 naar Ferrari komt. Kunnen de twee gaan ruilen van stoeltje? Of wacht Mercedes-baas Toto Wolff op andere mogelijkheden?

LEES OOK: Carlos Sainz over historische Hamilton-transfer: ‘Ik was net zo verbaasd als jullie’

Het Italiaanse nieuwsblad Corriere dello Sport meldt dat het management van Carlos Sainz aan tafel is gaan zitten met de Mercedes-top. Meerdere coureurs azen op een plekje bij de Duitsers, Lewis Hamilton laat in 2025 een felbegeerd stoeltje achter. Sainz, die logischerwijs nog zonder contract zit voor het komende seizoen, zal ongetwijfeld ook een gooi willen doen. Volgens de Italianen zijn de eerste onderhandelingen dus begonnen.

“Tijdens de GP van Saoedi-Arabië verbleef de hele entourage van Carlos Sainz lange tijd in de garage van Mercedes”, beweert het nieuwsblad. “Het contract van Sainz Jr. bij Ferrari loopt aan het einde van het seizoen af, en om deze reden heeft zijn manager Carlos Onorio, samen met de vader van de coureur, Carlos Sainz Senior, uitvoerig gesproken met Toto Wolff.”

Sainz is de nieuwste toevoeging aan een lange lijst met mogelijke vervangers voor Lewis Hamilton. Ervaringsdeskundigen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel zijn veelvuldig genoemd, maar ook een jong talent als Andrea Kimi Antonelli is een populaire optie. Toto Wolff heeft inmiddels ook zijn interesse geuit in Max Verstappen. De regerend wereldkampioen bevindt zich op glad ijs nu Red Bull achter de schermen uit elkaar dreigt te vallen.

LEES OOK: Toto Wolff wil handstand doen voor de handtekening van Max Verstappen

Voorlopig zal er nog geen definitieve vervanger worden aangewezen. Wolff benadrukte eerder dat de focus ligt op het huidige seizoen en zijn line-up voor 2025 nog geen prioriteit heeft. “Het wordt geen beslissing die we in de komende paar weken willen nemen, het is eerder een paar maanden, afhankelijk van waar het naartoe gaat”, aldus de Oostenrijker.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: