Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zou het vreemd vinden als Felipe Massa met terugwerkende kracht alsnog de wereldtitel van 2008 in de Formule 1 zou krijgen. Vasseur zegt dat tegen Motorsportweek.com. De Braziliaanse oud-coureur, die in 2008 voor Ferrari uitkwam, gaf vorige week juist aan zijn juridische aanklacht tegen de uitslag van het WK in dat jaar uit te breiden.

Volgens de advocaten van Massa was hij ‘het slachtoffer was van een samenzwering gepleegd door individuen op het hoogste niveau van de F1 samen met de FIA en het Formule 1-management’ en heeft het mislopen van de wereldtitel hem in totaal tientallen miljoenen euro’s gekost.

Felipe Massa werd in de WK-strijd uiteindelijk met één punt verslagen door Lewis Hamilton. Eerder dat seizoen was Nelson Piquet jr. tijdens de GP van Singapore opzettelijk gecrasht, waardoor Massa belangrijke punten misliep. Het jaar daarop werden de details over ‘Crashgate’ openbaar gemaakt en kreeg Renault een twee jaar durend schorsingsverbod uit de F1 opgelegd, terwijl teambaas Flavio Briatore en technisch chef Pat Symonds ook werden gestraft voor hun rol in het incident. De 11-voudig winnaar begon eerder dit jaar met juridische stappen toen voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone onthulde dat hij en voormalig FIA-voorzitter Max Mosely wisten dat de crash van Piquet opzettelijk was, maar ervoor kozen om niets te doen.

“Zoals je je kunt voorstellen wil ik geen inhoudelijk commentaar geven op deze zaak, ik heb een goede relatie met alle betrokkenen”, zegt Frederic Vasseur. De Fransman voegt er vervolgens toch nog iets interessants aan toe.

‘In het algemeen proberen we juist druk uit te oefenen op de FIA om de uitslag van een race meteen na het vallen van de vlag bekend te maken. Ik ben geen grote fan om de uitslag 15 minuten na de finish nog te veranderen, dus in die zin zou het vreemd zijn”, aldus Vasseur, verwijzend naar een eventuele wijziging in de WK-stand van 2008 ten faveure van Felipe Massa.

