Aan Ferrari de zware taak om koplopers Red Bull bij te benen. De Italianen lijken tot nu toe de enige auto te bezitten die de kampioenen uit Milton Keynes nog enigszins in de weg kan zitten. In de kwalificaties is het tot nu toe spannend geweest tussen beide teams, hoewel Ferrari het in de race nog moet afleggen tegen Red Bull. Maar er is goed nieuws voor de tifosi, een “extreme” upgrade is in de maak.

In het tweede jaar onder teambaas Frédéric Vasseur heeft de scuderia al flinke stappen gemaakt. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz prijzen de SF-24 voor zijn voorspelbare karakter en de handzame besturing. In de tijdschema’s scoort Ferrari dan ook een stuk beter dan vorig jaar. Toch lijkt Red Bull nog een brug te ver, de RB20 van Verstappen en Pérez loopt over een racelengte weg bij het rode scheurijzer uit Maranello. Een imminente upgrade moet de Ferrari weer een stukje dichterbij brengen.

Volgens Formu1a.uno werkt het team aan een verbeterde versie van de nieuwe auto. Teambaas Fred Vasseur zei na de GP van Saoedi-Arabië dat we in april een kleine upgrade kunnen verwachten, terwijl er in de windtunnel van Ferrari al een “extreme” versie van de SF-24 staat te wachten. De data zou al veelbelovend zijn.

Tijdens de GP van Emilia-Romagna kunnen we een grote upgrade verwachten van de Ferrari, inclusief een vernieuwde vloer en andere luchtinlaten. De SF-24 zal naar verluidt meer op het design van de Red Bull gaan lijken. Natuurlijk zitten ze ook in Milton Keynes niet stil. Eerder deze maand werd bekend dat het team van Max Verstappen de RB20 nog volop aan het doorontwikkelen is. Ook hun eerste grote upgrade staat voor de race op Imola op de planning. Toen Red Bull-adviseur Helmut Marko werd gevraagd naar een dergelijke upgrade moest hij een beetje gniffelen: “We zullen zien.”

