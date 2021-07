Pirelli mag de nieuwe achterbanden, die ontwikkeld werden na de crashes van Max Verstappen en Lance Stroll in Bakoe, invoeren vanaf de Grote Prijs van Engeland volgende week. De FIA ging donderdag tijdens het World Motor Sport Council akkoord met de introductie van de vernieuwde banden.

Hoewel Pirelli na een onderzoek na de crashes van Max Verstappen en Lance Stroll in Azerbeidzjan in eerste instantie meldde dat er niets mis was met de banden, kondigde de bandenfabrikant vorige maand aan een nieuwe, stevigere achterband te hebben ontwikkeld. Het nieuwe rubber werd afgelopen weekend in Oostenrijk getest door alle teams.

Pirelli was na afloop van de test tevreden over de resultaten en ook de coureurs hadden weinig of geen kritiek. “De banden zijn voor mijn gevoel niet echt anders. Het team zal het allemaal nog wel analyseren en de data goed bekijken, maar ik voelde als coureur heel weinig verschil”, vertelde Norris in Spielberg.

Pirelli zag ‘geen enkele reden om deze band niet te introduceren in Silverstone’, en dus was het enkel nog wachten op de goedkeuring van de FIA. De internationale autosportfederatie gaf tijdens het World Motor Sport Council dat donderdag plaatsvond in Monaco zijn akkoord voor de invoering van de geüpdatete achterbanden.

