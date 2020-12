FIA past F1-weekend aan: vrije trainingen ingekort tot één uur

Formule 1-teams zullen in 2021 maar drie in de plaats van vier uur de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de kwalificatie en race. De eerste en tweede vrije training voor een Grand Prix zullen nog slechts één uur duren, eerder was dit anderhalf uur. Dat blijkt uit het nieuwe sportieve reglement, al moet de verandering wel nog worden bevestigd.

Alle vrije trainingen zullen vanaf 2021 maar één uur duren. Dat blijkt uit de meest recente versie van het sportief reglement van de FIA. In Artikel 32.1 staat: “Twee vrije trainingen (P1 en P2), die elk één uur duren en van elkaar gescheiden zijn door ten minste tweeëneenhalf uur, vinden plaats op de tweede dag van het evenement.” Donderdag blijft zoals gebruikelijk de mediadag, met ‘de tweede dag van het evenement’ doelt men dus op vrijdag.

Hoewel de aanpassing in het weekendformat te lezen valt in de jongste versie van het FIA-reglement, moeten de FIA en de FOM (Formula One Management) de wijziging nog officieel bevestigen. Het is geen geheim dat rechtenhouder Liberty Media naar een kalender van 25 races wil, wat enkel mogelijk is door Grands Prix-weekends in te korten.

Afgelopen seizoen werd tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola al geëxperimenteerd met een korter raceweekend. Door logistieke redenen werd de Formule 1 toen gedwongen de vrijdagsessies te schrappen en slechts één vrije training te organiseren.

