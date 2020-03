Fittipaldi en Delétraz ook in 2020 test- en reservecoureurs bij Haas

Pietro Fittipaldi en Louis Delétraz blijven ook in 2020 actief als test- en reservecoureur bij Haas F1 Team. De Braziliaan en Zwitser vervulden die rol ook in 2019. “Pietro en Louis hebben zich de afgelopen 12 maanden allebei bewezen“, klinkt het bij Haas.

Haas bevestigt vandaag dat Pietro Fittipaldi, kleinzoon van Emerson, en Louis Delétraz na 2019 ook dit jaar zullen fungeren als test- en reservecoureur voor het Amerikaanse team. “Normaal gesproken hadden we deze aankondiging in de loop van het GP-weekend in Melbourne willen doen, maar de gebeurtenissen daar en wereldwijd hadden voorrang”, aldus teambaas Guenther Steiner.

Lees ook: Steiner denkt dat het overleven wordt voor kleine teams: ‘Kijken naar kostenbesparing’

“Pietro en Louis hebben zich de afgelopen 12 maanden allebei bewezen en we zijn verheugd om ze beiden te bevestigen als officiële test- en reservecoureur voor het Haas F1 Team”, gaat Steiner verder. “Hun werk in de simulator was ongetwijfeld van waarde toen we vorig seizoen met de verschillende problemen worstelden. We zijn verheugd om hen verder kansen te bieden in 2020, zodra we weer aan het werk kunnen”, doelt Steiner op de vervroegde zomerpauze.



Louis Delétraz, actief in de Formule 2, is opgetogen met zijn rol bij Haas. “Een officiële test- en reservecoureur worden in de Formule 1 is een volgende stap op weg naar het bereiken van mijn ultieme doel: de Formule 1”, vertelt Delétraz. “Ik maakte mijn debuut in een Formule 1-auto met Haas en ik ben blij dat dat zich heeft ontwikkeld tot een officiële rol als test- en reservecoureur.”

Lees ook: Grosjean over toekomst Haas: ‘Monteurs vragen zich af ‘wat gaat er gebeuren?”