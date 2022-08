Lewis Hamilton, Max Verstappen, David Coulthard: menig vooraanstaand Formule 1-coureur wint onderweg naar de koningsklasse de prestigieuze Formule 3-Masters op Zandvoort. Valtteri Bottas doet dat zelfs twee keer. “Die zeges hebben mijn carrière in het juiste spoor gehouden.”

Zou hij er nog aan gedacht hebben, toen hij jaar als Mercedes-coureur en tweevoudig vicewereldkampioen op de donderdag voor het Grand Prix-weekend op een elektrische step zijn eerste verkenningsmeters over het nieuwe Zandvoort maakte, na elf jaar afwezigheid? De duinen staan voller met tribunes, er is meer dan een lik verf tegenaan gegaan en een paar bochten hebben meer banking. Maar de contouren van het circuit zijn niet veranderd sinds Bottas in 2010 voor de tweede keer de roemruchte Masters Formule 3-race won op de Noord-Hollandse baan. Destijds een unicum, dat sindsdien is geëvenaard door Felix Rosenqvist, die de Formule 1 niet haalde, maar vooral voor Bottas zelf o zo belangrijk was.

foto: ANP

In 2009, zijn debuutseizoen in de hoog aangeschreven Formule 3 Euroseries, staat hij tot de Masters slechts één keer op het podium, en niet eens op de hoogste trede. De tocht naar Zandvoort is op voorhand een boost voor Bottas, want het is een terugkeer naar bekend terrein, waar hij in 2008 twee Formule Renault-races heeft gewonnen. Tijdens de Masters is Bottas in een veld met onder meer Jules Bianchi, Daniel Ricciardo en Renger van der Zande echter heer en meester. Hij verovert poleposition met een kwart seconde voorsprong, sprint weg bij de start en leidt tot aan de finish, terwijl hij ook de snelste ronde noteert voor een onvervalste grand chelem, zoals dat huzarenstukje in de autosport heet. In 2010 gaat Bottas op herhaling. Hij moet de pole aan Alexander Sims laten, maar grijpt op een opdrogende baan na acht ronden de leiding om die niet meer af te staan.

Redding

Zowel die eerste als tweede zege komt geen moment te vroeg voor Bottas, want vooral dat tweede jaar begint het te knagen als hij na zes wedstrijden nog steeds op nul zeges in de Euroseries staat. “Ik had een moeilijk seizoen”, blikt Bottas daar op terug. “Ik zat meestal bij de eerste vijf, maar moest races winnen. Daarom kwam ik naar Zandvoort met als doel voor de tweede keer de Masters te winnen. Het was de redding van mijn seizoen: daarna ging alles beter lopen en pakte ik gelukkig nog wat overwinningen.”

Bottas heeft zo tot twee keer toe een doorbraak in de duinen. “Die twee zeges in Zandvoort waren erg mooi, maar ook érg belangrijk”, beseft Bottas. “Ik wist tijdens mijn beide seizoenen in de Euroseries de titel niet te pakken”, doelt hij op hoe Bianchi en Edoardo Mortara dat deden, “maar met de Masters, heb ik die jaren kunnen redden. Zandvoort en Macau waren toen de meest prestigieuze Formule 3-races.” In Macau blijft de hoofdprijs echter buiten bereik. “Dus die zeges in Zandvoort hebben mij geholpen mijn carrière in het juiste spoor te houden.”

Foto: Motorsport Images

Bottas vervolgt zijn route richting de Formule 1 de jaren erop. Na het claimen van het GP3-kampioenschap in 2011 en een jaar als Williams-testrijder, maakt hij in 2013 zijn Formule 1-debuut voor datzelfde team. In 2017 volgt promotie naar Mercedes, wiens kleuren hij in 2021 nog draagt. “Zandvoort beviel me in de opstapklassen al en ik kom hier graag”, vertelt hij bij zijn terugkeer op Nederlandse bekendste circuit. “Het is een oldskool baan met mooie bochten en zelfs in de Formule 3 een geweldige sfeer.”

Een derde zege in Zandvoort, maar dan op het hoogste niveau, blijft uit voor Bottas. Hij moet lokale held Max Verstappen en Mercedes-teamgenoot Hamilton voor zich dulden, maar mag wel weer naar het podium dat hij zo goed kent.