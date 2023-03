De tijd vliegt. Exact acht jaar geleden maakte Max Verstappen zijn officiële Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië op Melbourne. Hij deed dat namens Scuderia Toro Rosso met startnummer 33. De finish haalde hij destijds niet. Verstappen lag in negende positie toen zijn bolide stilviel met een motorprobleem. Dat laatste zou hem dat seizoen vaker overkomen…

Een terugblik in foto’s op die bijzondere dag in Melbourne…

The class of 2015. De traditionele groepsfoto van de Formule 1-coureurs voor de eerste race van het seizoen. Max Verstappen staat tweede van rechts op de middelste rij.

Lachende gezichten bij Max Verstappen en Carlos Sainz voor hun debuutrace in Melbourne.

Max Verstappen deelt handtekeningen uit in Albert Park, bij de ingang van de paddock.

Max Verstappen in actie met de skyline van Melbourne op de achtergrond. Achter hem Nico Hülkenberg.

Max Verstappen in de slipstream van Kimi Räikkönen.

Max Verstappen parkeert noodgedwongen zijn Toro Rosso met motorproblemen langs de kant.

Max Verstappen keert te voet terug naar de paddock. Zijn debuutrace zit erop.

Het eindstation van de auto van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië. In het gras. Foto’s: Motorsport Images.

