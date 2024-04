Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde haalde onlangs de woede van Spanje op zijn hals na een pittige uitspraak over Fernando Alonso. De analist nam het voorval tussen Alonso en Russell tijdens de slotfase van de GP van Melbourne onder de loep. Daarbij werd de Spaanse coureur uitgemaakt voor “klootzak”, een titel die ze in Spanje maar moeilijk kunnen verkroppen.

Giedo van der Garde gaf vorige week in de De Race Show-podcast zijn ongezouten mening over het akkefietje tussen Alonso en Russell. Laatstgenoemde crashte midden op het circuit door toedoen van een iets té fanatieke Alonso. De Aston Martin-coureur verdedigde zijn positie met hand en tand, ten koste van zijn concurrent van Mercedes. “Je ziet hoeveel langzamer hij (Alonso, red.) ging dan de bocht ervoor”, merkte Van der Garde op. “Ik heb veel respect voor Alonso, maar hij is wel echt een klootzak.”

Die laatste aanduiding bereikte ook Spanje, waar Alonso al sinds jaar en dag een van de grootste helden is. Klootzak laat zich blijkbaar makkelijk vertalen want de Spaanse fans wisten Van der Garde al snel te vinden. In de laatste aflevering van De Race Show onthult de analist wat hij over zich heen heeft gekregen vanuit het Zuid-Europese land.

“Ik kreeg best wel veel berichten onder een post, DM’s ook”, aldus Van der Garde. “Die gingen helemaal los. Puta, Puta Madre. Weet ik wat niet allemaal joh.” Toch wil hij niet zomaar terugkomen op zijn woorden. Volgens de oud-coureur heeft hij immers “helemaal niks verkeerds” gezegd. Sterker nog, hij kan er wel om lachen. “Misschien dat we na dit weekeinde wat positiever zijn over Alonso en dan zetten we dat online, met Spaanse ondertiteling”, lachte hij.

