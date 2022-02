Haas werd bij de shakedown in Barcelona geplaagd door problemen, maar ondanks dat kreeg teambaas Günther Steiner goede hoop door het verloop van de tweede dag: “We hebben veel geleerd.”

Haas legde bij de shakedown in Barcelona van alle teams de minste ronden af. Het Amerikaanse team kwam tot 160 ronden, ruim honderd ronden minder dan nummer acht Alpine. Het team werd gedurende de drie dagen gehinderd door problemen die klein leken, maar toch groter bleken waardoor Nikita Mazepin en Mick Schumacher niet veel tot rijden kwamen.

“We hebben niet genoeg ronden gereden”, stelt Haas-teambaas Günther Steiner dan ook tegen Motorsport.com. “Op de eerste dag hadden we last van een paar zeer kleine problemen met grote gevolgen. Oké, misschien niet groot maar middelgrote gevolgen, we hebben niet genoeg gedaan.”

Steiner legt uit dat het voor een deel te maken had met de vloer, die kapot ging waardoor Mick Schumacher die eerste dag minder kilometers kon rijden. “Maar in de ochtend hadden we een probleem met de brandstofpomp en een lekkage in de brandstoftank, dus de druk was niet juist. Toen lekte de koelleiding van de batterij een beetje. Als je dan druk verliest, kan je die batterij niet gebruiken omdat die anders doorbrandt.”

“De tweede dag was eigenlijk best goed,” vervolgt Steiner, “we hebben veel geleerd en dat geeft me goede hoop, zo’n dag zonder problemen. Dan boek je snel vooruitgang. We hebben veel geleerd op de tweede dag. Op vrijdagochtend hadden we een olielekkage na negen ronden en toen hebben we de motor eruit gehaald en geprobeerd het probleem op te lossen. Toen we de motor erin deden, bleek de olielekkage groter te zijn. Onze dag zat er toen op. Het oordeel is dan ook dat de tweede dag goed was, de rest niet zo”, besluit Steiner.

Foto: Motorsport Images