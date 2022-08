Max Verstappen heeft met grote overmacht de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Omdat de Nederlander echter een gridstraf heeft gekregen voor een motorwissel, gaat de pole officieel naar Carlos Sainz die tweede werd, voor Sergio Pérez op P3.

De start van de kwalificatie werd met tien minuten uitgesteld door een zware crash in het voorprogramma van de Formule 1. In de Porsche Cup waren twee wagens van de baan geschoten en in de vangrails geklapt. De coureurs waren oké, maar het repareren van de schade aan de vangrails nam flink wat tijd in beslag.

Q1

Uiteindelijk mochten de twintig F1-coureurs om 16:25 uur van start. Het was Nicholas Latifi die als eerste de droge baan opging. De Canadees was enige tijd alleen op het circuit, maar na een minuut of twee komt ook de rest van het spul in gang. De Red Bulls en Ferrari’s waren direct op de afspraak, na de eerste runs verdeelden Verstappen, Sainz, Pérez en Charles Leclerc de bovenste vier plaatsen. Het verschil tussen Verstappen op P1 en Sainz op P2 bedroeg in deze fase bijna een halve seconde. Vier minuten voor het einde besloten alle coureurs nog één keer naar buiten te gaan om een plekje bij de eerste vijftien veilig te stellen. Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel lukte dat niet, zij werden de eerste afvallers van de dag.

Q2

De vijftien overgebleven coureurs gingen in Q2 onder leiding van Lewis Hamilton en George Russell naar buiten. Hamilton klokte als eerste een tijd. Zijn 1:46.622 werd direct door Russell gecounterd met een 1:46.284. Nog geen minuut later verbeterde Verstappen naar 1:44.723, op de huid gezeten door Pérez (1:44.794). Leclerc kwam voorlopig niet in de buurt, maar Sainz en Ocon deden dat wel. Zij schaarden zich – op gepaste achterstand – op de plaatsen twee en drie, achter de beide Red Bulls. Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Lance Stroll, Guanyu Zhou en Albon bevonden zich op dit moment in de gevarenzone en moesten tegen het einde van de sessie nog even flink aan de bak. Uiteindelijk wist van deze vijf coureurs alleen Albon zich naar de top tien te rijden. Dit ging ten koste van Pierre Gasly die dus samen met Ricciardo, Schumacher, Stroll en Zhou afviel. Leclerc werkte aan zijn zelfvertrouwen door tegen het einde de snelste tijd in de boeken te rijden: 1:44.551.

Q3

Albon ging om 17:13 uur als eerste naar buiten voor de beslissende derde fase van de kwalificatie. De Williams-coureur wist op dat moment al dat vier coureurs voor hem gridstraffen zouden krijgen en hij zondag dus op minimaal op de zesde plaats zal starten. De verschillen tussen de nummers vier tot en met in Q2 waren echter klein en dus hoopte de Thai op meer, maar dat kreeg hij niet. Verstappen ondertussen klokte een buitenaardse 1:43.665, maar liefst zes tienden sneller dan Sainz.

Bij Sainz’ Ferrari-collega Leclerc was het opnieuw chaos. De Monegask had een – in zijn ogen – verkeerde set banden ondergeschroefd gekregen en vroeg zich over de radio af waarom er voor dit setje was gekozen. Hij krijgt het veelzeggende antwoord: “Sorry, we hebben een fout gemaakt.” In de resterende fase van de kwalificatie kwam geen enkele coureur in de buurt van de tijd van Verstappen die uiteindelijk voor Sainz en Pérez eindigde. De eerste startrij zal zondag gevormd worden door die laatste twee.

Uitslagen GP België 2022 - Kwalificatie