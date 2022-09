Ferrari is de Grand Prix van Italië, voor wat het waard is, uitstekend gestart. Charles Leclerc en Carlos Sainz klokten in de eerste vrije training de snelste tijden. George Russell werd derde, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan de vijfde tijd.

De sessie begon nadat eerst een minuut stilte in acht was genomen vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II.

(Motorsport Images)

De Vries direct in actie

Nyck de Vries ging als eerste met een set grote aero rakes op zijn AMR22 de baan op. Hij verving bij het team uit Silverstone Sebastian Vettel. Het was al de derde keer dit jaar dat De Vries een vrije training voor zijn rekening mocht nemen. Eerder deed hij dat voor Mercedes en Williams. De coureur uit Friesland werd op de baan al snel gevolgd door Antonio Giovinazzi die bij Haas het stuur had overgenomen van Mick Schumacher.

Nyck de Vries in de AMR22 (Motorsport Images)

Red Bull vat koe bij de hoorns

De eerste snelle tijd kwam op naam van Verstappen. Met zijn 1:25.230 was de Nederlander (op de harde band) bijna drie tienden sneller dan de rest van het veld dat aanvankelijk werd aangevoerd door Esteban Ocon. Sergio Pérez, altijd snel in Monza, was de eerste die onder de tijd van Verstappen dook. Ook de Mexicaan deed dat op de harde band.

Nadat alle coureurs gewend waren geraakt aan het snelle asfalt van de honderdjarige Temple of Speed, gingen de tijden snel naar beneden. Achtereenvolgens Verstappen, Ocon en opnieuw Verstappen verbeterden met grote sprongen de snelste tijd. Na een kwartier stond die al op 1:22.853, nog steeds op de harde band.

Halverwege de sessie was De Vries de enige coureur die nog geen tijd had genoteerd. Vooraan vielen twee namen op. Die van Yuki Tsunoda op P2 en Pierre Gasly op P5. Ook Alex Albon zat er op dat moment met een zesde stek nog prima bij.

(Motorsport Images)

Het tweede half uur zagen we dan eindelijk de Ferrari’s (in jubileumkleuren) vooraan. Leclerc klokte op de softs een 1:22.410, maar die tijd leek direct gecounterd door Verstappen. Hij klokte de snelste tijden in de eerste en tweede sector, maar kwam in de Parabolica Lando Norris tegen en moest even van het gas. “Ongelooflijk”, aldus een niet erg blije Verstappen.

De Vries was inmiddels ook weer teruggekeerd op de baan en noteerde – onder het toeziend oog van Vettel – een eerste tijd van 1:26.859, ruim vier seconden van de toptijd, maar niet veel later had hij het verschil al teruggebracht naar 2.3 seconden.

Ferrari en Mercedes snel

De toptijd van Leclerc leek even onder druk te staan van Carlos Sainz, maar de Spanjaard strandde op 0.077 van zijn teamgenoot. De twee Ferrari’s werden een kwartier voor tijd op de tijdenlijst gevolgd door de beide Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Daarachter was het Verstappen op P5.

De Nederlander besloot met nog tien minuten te gaan nog een keer naar buiten te gaan, maar tot een verbetering van de snelste tijd kwam het niet en dus waren het de Ferrari’s die bij het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag bovenaan stonden.

De tweede vrije training begint om 17:00 uur.

