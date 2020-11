Grosjean blijft een nachtje in het ziekenhuis na horrorcrash in Bahrein

Romain Grosjean blijft vannacht, ter observatie, in het ziekenhuis na zijn zware crash tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. Volgens zijn teambaas Günther Steiner maakt hij het naar omstandigheden goed.

De Fransman schoot met een snelheid omstreeks de 250 kilometer per uur door de vangrail heen en daarbij brak zijn bolide in tweeën en vloog zijn auto in brand. Wonder boven wonder kon hij uitstappen, maar gelijk werd hij door een ambulance naar een militair ziekenhuis vervoerd.

Naar verluidt heeft hij brandwonden op zijn handen en enkels, maar heeft hij gelukkig niks gebroken, meldt Steiner. “Ik sprak zojuist met hem”, vertelt de Italiaan aan Sky Sports. “Hij was bij bewustzijn en dat is al goed nieuws. Volgens de dokter heeft hij niks gebroken, maar willen ze hem gewoon even een nachtje in het ziekenhuis houden”, aldus de teambaas van Haas.

Steiner weigerde in te gaan op vragen wie hem mogelijk gaat vervangen volgende week tijdens de Sakhir GP op het razendsnelle Outer circuit in Bahrein. “Hem kennende wil hij volgende week gewoon weer rijden, maar dat zien we morgen wel als zijn verband er af gaat. Het belangrijkste is dat hij in orde is, de rest komt morgen wel. Ik wil niet gaan praten over een back-up plan. Het back-up plan is Romain, als hij fit is”, besluit Steiner.

Romain Grosjean heeft in videobericht laten weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en ook is hij de halo dankbaar. “Ik was drie jaar geleden geen voorstander van de halo, maar vandaag heeft de halo zijn nut bewezen en daarom ben ik er nog en kan ik iets tegen jullie zeggen”, aldus de Fransman.

