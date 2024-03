Red Bull-adviseur Helmut Marko is er nog niet over uit. Daniel Ricciardo kwam dit seizoen fulltime terug in de Formule 1, maar moet het afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Met reservecoureur Liam Lawson in het achterhoofd kan Marko ervoor kiezen om Ricciardo vroeg of laat te vervangen. Of is Tsunoda zó goed dat deze gewoon moet doorschuiven naar Red Bull?

Tsunoda gaf Ricciardo tot nu toe in elke kwalificatie het nakijken. Vorig jaar bewees de Australiër dat hij het racen nog niet verleerd is, maar in 2024 moet dat nog blijken. Helmut Marko kan de honey badger ook maar moeilijk peilen. Het gerucht ging dat de Oostenrijker al een ultimatum had gesteld, maar dat blijft voorlopig uit. “We zijn aan het puzzelen”. zei hij tegen het Oostenrijkse LOALA1. “Hij (Ricciardo, red.) is over het algemeen langzamer dan Yuki. Er gaat iets niet goed met hem. Dat is verrassend, want de wintertest verliep voor hem heel goed. Maar op dit moment is Yuki duidelijk sneller.”

Volgens Marko zijn er nog te weinig races gereden om definitief een uitspraak te kunnen doen. Maar misschien nog belangrijker, hij zou ze eigenlijk met nog een ander willen vergelijken. “Ter vergelijking zou je een andere coureur moeten hebben”, legde hij uit. “Want de vraag is: is Tsunoda zo goed geworden, of is Daniel zo slecht? Na drie races op drie totaal verschillende circuits is er nog steeds geen objectief antwoord.” Reservecoureur Liam Lawson zou ongetwijfeld een gooi willen doen.

Voorlopig blijft de line-up van Visa RB dus ongewijzigd. Ricciardo krijgt de ruimte om zich te bewijzen en Tsunoda gaat voorlopig – hoe graag hij ook wil – niet naar Red Bull. Marko is onder de indruk van de progressie van de 23-jarige Japanner, maar promotie naar ‘de grote jongens’ zit er voor nu nog niet bij.

