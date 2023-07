De donderdag voorafgaand aan een Grand Prix staat voor de coureurs doorgaans in het teken van mediasessies met de pers. Hoe ziet dit eruit? We nemen je mee naar een sessie met Nyck de Vries.

In de hospitalityruimte van Red Bull hebben zich zo’n dertig journalisten verzameld rondom een tafeltje waaraan De Vries elk moment kan aanschuiven. Ze schrijven de laatste vragen op en kletsen wat met elkaar. Wanneer de AlphaTauri-coureur plaatsneemt, ligt er binnen een mum van tijd een stapel telefoons voor zijn neus om zijn antwoorden op te nemen.

Eerst is het de beurt aan de buitenlandse media om vragen in het Engels te stellen aan de Nederlander. Hoe denkt hij Yuki Tsunoda te kunnen verslaan, op welk vlak kan hij zich nog verbeteren, hoe gaat hij met de druk om, maar ook hoe hij zich juist van deze druk kan verlossen. “Een potje golf doet wonderen,” aldus De Vries. “Ik bak er helemaal niks van, maar dat geeft niet. Het klinkt misschien een beetje oubollig, maar ik vind het heerlijk om lekker rustig te ontspannen in de natuur en dat gaat prima met deze sport.”

Na zo’n tien minuten is het de beurt aan de Nederlandse pers. Er is slechts een handjevol journalisten over om hem de overige tien minuten het hemd van het lijf te vragen. Vanwege het kleinere gezelschap en het feit dat hij de meeste van hen wel kent, is de sfeer nu wat intiemer. De Vries oogt ook wat meer ontspannen, al geeft hij hier en daar een kleine sneer richting de verzamelde pers over de stemmingmakerij rondom zijn positie. “Het verbaast het me hoe snel de wind verandert. Per uur kan de perceptie van de media en daarmee van de hele wereld weer totaal anders zijn.”

De tijd zit erop. De Vries zegt vriendelijk gedag, staat op en neemt plaats aan een ander tafeltje. Op naar de volgende verplichting. Er zouden er nog vele volgen deze dag.

