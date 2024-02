Christian Horner, Red Bull-teambaas van het eerste uur, kwam maandag onder vuur te liggen. Een enkele bron beschuldigt de 50-jarige Horner van grensoverschrijdend gedrag, waarop Red Bull een onafhankelijke advocaat heeft aangesteld om de zaak verder te bekijken. James Vowles, collega-teambaas bij Williams Racing, roept de Formule 1 op om “goed in de spiegel te kijken.”

Christian Horner heeft alle beschuldigen stellig ontkend. In de media doen meerdere verhalen de ronde over waar de Red Bull-topman zich schuldig aan zou hebben gemaakt, maar een definitief antwoord blijft uit.

James Vowles, die maandag in New York was voor de lancering van de FW46, reageerde op het nieuws tegenover Bloomberg. “Dit zijn beschuldigingen waarvan ik verder niet weet wat er achter zit en wat er gebeurd is”, legt Vowles uit. “Mocht dit ooit binnen ons team gebeuren dan moeten we ons uiterste best doen om dergelijke problemen te verhelpen. Het is belangrijk om een cultuur te creëeren waarin iedereen geaccepteerd wordt.”

In de spiegel kijken

Mocht het zo zijn dat Red Bull verdergaat zonder Christian Horner, dat adviseert Vowles om goed in de spiegel te kijken: “We moeten onszelf dan echt afvragen of we op de juiste manier te werk gaan. Niet alleen vandaag, maar ook over tien jaar.” De Williams-teambaas onderstreept in zijn verhaal het belang van diversiteit in de Formule 1: “Twintig jaar geleden werd de sport gedomineerd door witte mannen van een jaar of veertig. Dat dat nu aan het veranderen is, is alleen maar positief.”

"I can only control what happens within Williams," says @williamsracing Team Principal James Vowles in light of the Red Bull's investigation against its Team Principal Christian Horner https://t.co/0tZAttOugR pic.twitter.com/v1AiFsBXeY — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 6, 2024



