Williams-teambaas James Vowles heeft geen moment spijt gehad van zijn keuze om Carlos Sainz vast te leggen voor 2025, ondanks de sterke prestaties van Franco Colapinto in de tweede helft van vorig seizoen. Volgens Vowles heeft Sainz niet alleen snelheid meegebracht, maar ook een hele nieuwe dimensie. De Spanjaard heeft een schat aan ervaring die Williams naar een hoger niveau tilt.

Ervaring Sainz maakt direct verschil

Williams kondigde eind juli 2024 aan dat Sainz in 2025 de overstap zou maken naar het team. De drievoudig Grand Prix-winnaar sprak destijds vol vertrouwen over het project. “Het is een uitdaging om Williams terug te brengen naar waar het hoort, vooraan op de grid, en die omarm ik met enthousiasme.”

Wat Vowles destijds nog niet wist, was dat hij een maand later opnieuw een coureurswissel zou doorvoeren. Logan Sargeant moest het veld ruimen en werd vervangen door Williams-junior Colapinto, die in zijn eerste races meteen punten scoorde. Toch was er geen ruimte meer voor de jonge Argentijn in de line-up van 2025.

‘We hebben nu een expert’

Volgens Vowles is Sainz precies de coureur die Williams nodig had. “Hij werkt ontzettend goed samen met Alex. Waar we Franco nog veel moesten aanleren, hebben we nu een expert in huis die races heeft gewonnen. Dat brengt een hele nieuwe dimensie naar ons team.” Die impact was zelfs direct merkbaar tijdens de post-season test in Abu Dhabi, waarin Sainz zijn eerste meters maakte in de Williams FW46. “Hij gaf ons direct waardevolle feedback over de aerodynamica en bevestigde dat we de juiste koers varen voor 2025.”

Colapinto vindt onderdak bij Alpine

Ondanks zijn potentieel moest Colapinto op zoek naar een ander stoeltje. Williams had zijn toekomst al verzekerd met Sainz en Albon. “Franco verdient een kans in de Formule 1,” benadrukte Vowles. “Bij ons was er simpelweg geen plek meer, maar Alpine bood hem een uitstekende mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.” De Argentijn wordt zelfs al getipt als mogelijke vervanger van Jack Doohan. Vowles ziet dat als een bevestiging van zijn talent. “Ik geloof in Franco en ik ben blij dat hij de kans krijgt om te laten zien wat hij waard is,” aldus Vowles.

