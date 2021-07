Ferrari probeerde zichzelf een gunstige uitgangspositie te bezorgen door in Q2 op de mediums te rijden om zondag op de gele band te kunnen starten of, in het slechtste geval, een vrije bandenkeuze te krijgen, maar uiteindelijk leverde het plannetje de Italianen geen voordeel op. “Het voordeel van onze vrije bandenkeuze vervalt omdat sommigen wel op mediums in Q3 zijn geraakt.”

Charles Leclerc raakte tijdens de kwalificatie in Oostenrijk niet verder dan de twaalfde tijd, zijn teamgenoot eindigde een plekje hoger. De Monegask verschijnt na de kwalificatie met gemengde gevoelens voor de camera van Sky Sports. “Het was eigenlijk een goed rondje (tijdens Q2, red.), maar om de een of andere reden waren de anderen sneller op de mediums”, vertelt Leclerc.

Dat George Russell, ook op mediums, Q3 bereikte, kwam als een verrassing voor Ferrari. “George naar Q3 op de mediums, dat hadden we niet verwacht, maar hij heeft sterk gereden”, beseft Leclerc. Ook Ferrari stuurde beide coureurs op de gele band op pad, om zaterdag een goede uitgangspositie te hebben tijdens de race. Indien Leclerc en/of Sainz zich kwalificeerden voor Q3, zouden ze op zondag op mediums starten, als ze dat niet deden zouden ze een vrije bandenkeuze hebben terwijl de rest op de zachte band zou starten. Of dat was alleszins waarop Ferrari rekende.

Uiteindelijk weten, naast de Red Bulls en Mercedessen, ook Russell en Norris op het gele rubber Q3 te bereiken. Leclerc en Sainz hebben op zondag dus enkel een strategisch voordeel op de Aston Martins en AlphaTauri’s. En dus wacht Leclerc opnieuw een moeilijke inhaalrace. “Hopelijk kunnen we hetzelfde doen als vorige week. Maar dat voordeel van onze banden vervalt dus omdat sommigen wel op mediums naar Q3 zijn geraakt. Het wordt dus niet eenvoudig, en we zullen wat het morgen oplevert”, aldus de Monegask.

