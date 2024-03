Aan Charles Leclerc en Ferrari de zware taak om concurrenten Red Bull uit te dagen het komende seizoen. De scuderia kwam in Bahrein het dichtstbij de regerend kampioenen, al was het gat met racewinnaar Max Verstappen nog erg groot. Toch is de Monegask positief over zijn kansen voor 2024. “Het is al een stuk beter dan vorig jaar.”

Leclerc greep tijdens de openingsrace van het seizoen naast het podium. Teamgenoot Carlos Sainz – die Ferrari na dit seizoen noodgedwongen moet verlaten – vergezelde Red Bull in de top drie. Ferrari is voorlopig de enige constructeur die de regerend kampioen zou kunnen uitdagen, hoewel Verstappen in Bahrein nog ver buiten bereik reed. Volgens Leclerc moet het team uit Maranello vooral niet op de zaken vooruit lopen.

“Het was beter dan verwacht”, concludeerde de Ferrari-coureur in aanloop naar het raceweekend in Jeddah. Toch laat het gevecht met Red Bull nog op zich wachten. “Ik denk dat we nog niet het materiaal hebben om Max Verstappen te kunnen uitdagen, maar in vergelijking met vorig jaar gaat het al een stuk beter.” De SF-24 presteert volgens zowel Leclerc als Sainz al een stuk beter dan zijn voorganger. “We focussen ons nu vooral op de remmen, daar hadden we in Bahrein het meeste moeite mee.”

Gevaar voor Red Bull?

Wanneer Ferrari dan eindelijk een gevaar kan vormen voor Red Bull durft Leclerc nog niet te zeggen. “Ik wacht liever nog een paar races voordat ik uitspraken doe over wat onze sterke en zwakke punten zijn”, gaf hij toe. Alles wijst erop dat de concurrenten uit Milton Keynes het beste pakket hebben dit jaar en de eerste upgrades zijn al onderweg.

Voor komend weekend staat de GP van Saoedi-Arabië op de kalender. Het circuit in Jeddah is heel anders dan de grove baan in Bahrein. Ferrari hoopt de remproblemen dan onder controle te hebben en een eerste stap te zetten richting de ogenschijnlijk onverslaanbare Max Verstappen.

