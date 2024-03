Lewis Hamilton naar Ferrari. Het is nu al een van de meest veelbesproken transfers in de Formule 1, de zevenvoudig wereldkampioen die als klapstuk in het rood gaat rijden. Of een huwelijk tussen de Brit en Ferrari kan slagen is nog maar de vraag. Lewis Hamilton komt straks naast Charles Leclerc te rijden, een doorgewinterde coureur die zijn status als Ferrari-topman ongetwijfeld wil beschermen.

Flavio Briatore – zakenman en voormalig teambaas van Renault – denkt dat Hamilton het nog lastig kan krijgen in Maranello. In een interview met de Italiaanse omroep Rai 1 voorspelt hij hoe het er straks aan toe gaat bij Ferrari. “Als Lewis Hamilton daar nu al reed, zou hij hetzelfde presteren als Leclerc”, aldus Briatore. “Leclerc is een snelle coureur, maar wordt nog vaak onderschat.” De Monegask zou de druk kunnen opvoeren in 2025. “Als de auto niet goed is, gaat Hamilton hem maar moeilijk bij kunnen houden. Hamilton is zo’n coureur die dan niet zijn best gaat doen”, meent Briatore.

Bestaat er een kans dat Ferrari wél een auto kan leveren die het kampioenschap waardig is? “De tweede plek is niet genoeg”, vervolgt de 73-jarige zakenman. “De auto zal veel beter moeten worden. Het gat dat er nu tussen Red Bull en Ferrari zit, is te groot. Daar kan geen enkele coureur iets aan doen.” Zijn kijk op het huidige seizoen is dan ook weinig verrassend. “Red Bull is nog competitiever dan vorig jaar. Verstappen heeft een voorsprong van acht tienden over de rest en maakt nooit fouten.”

Flavio Briatore heeft zelf zijn handen vol aan Fernando Alonso. De Italiaan was ooit zijn teambaas, maar heeft inmiddels de rol van manager op zich genomen. Alonso is zijn toekomst in de Formule 1 nog niet zeker. Na twee jaar Aston Martin is het nog maar de vraag wat de volgende stap is voor de tweevoudig wereldkampioen. Gaat de Spanjaard het misschien nog een jaartje bij Mercedes proberen? Toen Briatore onlangs werd gespot in een onderonsje met Toto Wolff sloeg de geruchtenmolen weer op hol.

