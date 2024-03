De onrust bij Red Bull houdt onverminderd aan. De interne machtsstrijd bij Red Bull en de verstoorde onderlinge verhoudingen verhogen het risico dat sleutelpersoneel door concurrerende teams verleidt wordt. Meerdere bronnen bevestigen het bericht dat meesterontwerper Adrian Newey daadwerkelijk een zeer lucratief contractvoorstel heeft ontvangen van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.

Adrian Newey geldt bij Red Bull als de grote man en technisch brein achter de schermen, de laatste jaren samen met technisch directeur Pierre Waché. Met zijn designs had de Brit, sinds 2005 in dienst bij Red Bull, een belangrijk aandeel in de wereldtitels van Sebastian Vettels (vier) en Max Verstappen (drie). Eerder werd al duidelijk dat Newey zich mateloos stoorde aan alle ontwikkelingen achter de schermen bij Red Bull, met als voorlopig dieptepunt alle commotie rond het interne onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner.

Newey (65) werd in het recente verleden ook al meermaals benaderd door Ferrari, dat naar verluidt nog altijd voor hem in de markt is. Ook werd hij in verband gebracht met Mercedes. Met het salaris dat Newey bij Aston Martin kan gaan verdienen zou hij kunnen wedijveren met de best betaalde coureurs op de grid.

Stroll wil met Newey voor titel gaan

Aston Martin is het F1-team van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, waar dit seizoen Fernando Alonso en Lance Stroll nog onder contract staan. Stroll senior heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij met het team op redelijke korte termijn al voor de wereldtitel wil gaan. Newey zou voor Aston Martin het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn.

Afgelopen jaar werd het ultramoderne hoofdkwartier van het team, op een steenworp afstand van het F1-circuit van Silverstone, opgeleverd. Vanaf 2026 geldt Honda als motorleverancier van Aston Martin. Het Japanse merk is nu nog de leverancier van Red Bull. Honda heeft met het oog op de samenwerking met Aston Martin inmiddels een vestiging in het Verenigd Koninkrijk geopend.

