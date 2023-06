De verse upgradepakketten van de concurrentie zullen Max Verstappen geen slapeloze nachten bezorgen. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje met afstand de snelste. Achter hem tekenden zijn teamgenoot Sergio Pérez en Esteban Ocon (Alpine) voor de tweede en derde tijd.

Op de dag dat bekend werd dat supermarktconcern Jumbo na dit seizoen stopt met de sponsoring van Max Verstappen bleek er voor Red Bull derhalve geen vuiltje aan de lucht. De snelste tijd van Max Verstappen was 1.14,606. Thuisfavoriet Fernando Alonso sloot af met de zesde tijd. Met name hij weet zich zondag geruggesteund door 277.000 fans op de tribunes.

Nyck de Vries verdienstelijk vierde

Nyck de Vries (AlphaTauri) reed aan het eind van de eerste vrije training op rode banden nog even de derde tijd, hetgeen als een gunstig voorteken uitgelegd kan worden voor het vervolg van het weekend. De coureur uit Uitwellingerga, die zo nadrukkelijk onder het vergrootglas ligt bij zijn team vanwege zijn teleurstellende start van het seizoen, hoopt dit weekend wat vertrouwen te tanken. Nyck de Vries sloot de sessie uiteindelijk af met een knappe vierde tijd, waarmee hij bijna een halve tel sneller was dan zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

Voor alle teams vormt het raceweekend van de Spaanse Grand Prix een nieuw ijkpunt. De bolides zijn uitgerust met nieuwe upgrades en traditioneel geldt dat de auto’s die op het circuit in Barcelona (medium speed, medium downforce) goed uit de voeten kunnen ook de rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Ook Ferrari heeft een flink aantal upgrades meegenomen naar Barcelona, waarvan de nieuwe sidepods het meest in het oogspringen. In VT1 reed Carlos Sainz met de upgrades aan boord, Charles Leclerc met de originele auto. Beiden eindigden net in de top-tien.

Mercedes had de eerste serieuze updates van het seizoen vorige week al meegenomen naar Monaco. Dat pakket bestond onder andere uit nieuwe sidepods, een nieuwe ophanging, een andere vloer en een andere achtervleugel. Monaco is vanwege de lay-out een lastig circuit om nieuwe upgrades te kunnen beoordelen. Wat dat betreft moet komend weekeinde meer duidelijkheid geven. In Barcelona liet Lewis Hamilton echter al doorschemeren nog niet meteen onder de indruk te zijn van de laatste aanpassingen aan de W14. “Maar het is wel een stap in de goede richting”, aldus Hamilton, die met name hoopt op meer vermogen in de bochten. Ook Lewis Hamilton als zijn teamgenoot George Russell werkten nadrukkelijk hun eigen programma af. Hamilton noteerde de twaalfde tijd, Russell de tiende tijd.

Gestuiter in eerste vrije training

Het waren overigens de eerste meters van de coureurs op het aangepaste Circuit de Barcelona-Catalunya. De chicane in de laatste derde sector werd tot vreugde van de meeste rijders geschrapt. Daarmee is het circuit teruggekeerd naar de oude lay-out, die voor het laatst in 2006 werd gebruikt, en hoopt men voor de race van zondag op meer inhaalacties. Bijna alle coureurs klaagden trouwens in de eerste vrije training over gestuiter in de laatste snelle bocht, vol gas, voor het rechte stuk naar start/finish. Dat laatste heeft mede te maken met oneffenheid van de baan na de gemaakte aanpassingen.

Tijdens de eerste vrije training, die zonder noemenswaardige incidenten verliep, werden door de teams ook testbanden van Pirelli ingezet. De nieuwe band zal worden ingezet in het weekend van de Britse GP op Silverstone, begin juli.

VT2 begint vanmiddag om 17.00 uur.

