Helmut Marko, adviseur van Red Bull, kan alvast één gerucht de kop indrukken. Als Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari vertrekt, hoeft Mercedes Max Verstappen niet te bellen. De Nederlander heeft het volgens Marko vaak aan de stok gehad met de Duitsers, te vaak om ooit met Toto Wolff in zee te gaan. “Er is te veel gebeurd en Max heeft een goed geheugen.”

Mercedes – en in het bijzonder Lewis Hamilton – zijn de gedoodverfde rivalen van Max Verstappen. In 2021 vochten beide coureurs tot en met de laatste race voor het kampioenschap. De rivaliteit breidde zich vaak uit tot buiten het circuit, waarbij ook teambazen Toto Wolff en Christian Horner elkaar niet konden luchten of zien.

Volgens Helmut Marko is Verstappen (die in 2023 zonder al te veel weerstand naar zijn derde wereldtitel fietste) die rivaliteit heus niet vergeten. “Er is te veel gebeurd en Max heeft een goed geheugen”, zei hij tegen het Oostenrijkse oe24.at. Marko noemde de controversiële crash van Verstappen op Silverstone in 2021 als een van de wandaden van Mercedes.

Amusante transfer

Nu het bekend is dat Lewis Hamilton volgend jaar naar Ferrari gaat, is het nog maar de vraag wie zijn stoeltje overneemt. Op Max Verstappen hoeft Mercedes klaarblijkelijk niet te rekenen. Volgens Helmut Marko vindt de Red Bull-coureur de megatransfer wel “amusant”. De Nederlander is nu volop bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen en de jacht naar zijn vierde wereldtitel.

Marko is al lange tijd verbonden aan Red Bull en was ooit zelf verantwoordelijk voor het aandragen van Verstappen. Dat heeft het team natuurlijk geen windeieren gelegd. Het tekenen van de jonge Nederlander leverde Red Bull tot nog toe twee constructeurstitels en drie coureurstitels op. Inmiddels wordt Max Verstappen alom gezien als de beste rijder in de Formule 1.

