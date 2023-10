Onder het kunstlicht van het Losail International Circuit toonde Max Verstappen zich vrijdagavond andermaal ongenaakbaar. De Limburger van Red Bell verzekerde zich op superieure wijze van zijn dertigste pole position. Hij kon het zich zelfs veroorloven de tweede snelle ronde in Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar aan zich voorbij te laten gaan.

En dus begint hij zondag vanaf P1 aan de race in de woestijn. Als zondag (19.00 uur Nederlandse tijd) de lichten doven, is echter vooral de vraag of hij dat doet als tweevoudig of als drievoudig wereldkampioen.

Overigens verzekerden George Russell en Lewis Hamilton zich van respectievelijk P2 en P3. Voor McLaren waren de druiven zuur. Lando Norris en Oscar Piastri zagen een streep gezet worden door hun snelle tijden vanwege het overschrijden van de track limits.

Meteen na de kwalificatiesessie kon Max Verstappen het vizier alweer richten op de sprintrace van zaterdag, waarin hij zoals bekend zijn wereldtitel kan prolongeren. Een top-zesklassering volstaat dan. Als er geen gekke dingen gebeuren is de Grand Prix op zondag voor Verstappen voor één keer een bijnummer. Toch zal de gewenste uitgangspositie hem een voldaan gevoel geven, met name door de dominate wijze waarop deze tot stand kwam.

Hoge moeilijkheidsgraad

De kwalificatiesessie op Losail International Circuit in de woestijn had een hoge moeilijkheidsgraad vanwege de hoge temperatuur (31 graden Celsius) en de wind die het zand over de baan blies. Tijdens de eerdere vrije training van een uurtje worstelden de coureurs, niemand uitgezonderd, met de uitdagende omstandigheden. Die sessie, overigens afgewerkt bij een temperatuur van 38 graden, vormde het enige povere houvast voor de teams in de aanloop naar de kwalificatie.

In Q1, de eerste fase van de kwalificatiesessie, lieten de grote mannen zich niet verrassen, hoewel Lewis Hamilton (veertiende tijd) allerminst overtuigde. Verstappen noteerde in Q1 de snelste tijd (1.25,007), vlak voor McLaren-coureur Lando Norris. Overigens wond de tweevoudig wereldkampioen zich in zijn eerste outlap nog wel even danig op toen hij werd opgehouden door Mercedes-coureur George Russell op zijn mediums. ‘What an idiot’, foeterde Verstappen (video). De afvallers in Q1 waren respectievelijk Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen en Guanyu Zhou.

Pérez stelt andermaal zwaar teleur

Met name Stroll was hevig teleurgesteld over zijn eigen (wan)prestatie. De Canadese miljardairszoon, die bijna ieder raceweekend laat zien dat hij tekort komt voor het hoogste niveau, reageerde zich na afloop af op het teampersoneel van Aston Martin. Hij verliet bovendien boos de garage, maar werd met harde hand teruggestuurd omdat hij nog naar de weging moest. Het was alweer de vierde keer op rij dat de teamgenoot van Fernando Alonso de eerste schifting niet overleefde.

VIDEO: Lance Stroll is woest op zijn team

De grootste verliezers van de kwalificatie waren Carlos Sainz en – andermaal – Sergio Pérez. Beiden zagen dat er in Q2 van de sessie door track limits een streep door hun snelste tijd werden gezet. Voor de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen is het de zoveelste keer dat hij dit seizoen teleurstelt. Liefst acht keer miste hij deze jaargang al Q3.

Sergio Pérez start zondag in zijn Red Bull vanaf P13, één plekje achter Sainz. Overigens was de snelste tijd van Pérez achttiende langzamer dan de tijd van Verstappen (1/24,483), die in deze sessie alleen Hamilton voor zich moest dulden (1.24,381). De afvallers in Q3 waren Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alexander Albon en Nico Hülkenberg.

Hoofdrace voor één keer bijzaak

Het fraaie slotakkoord op de snel evoluerende baan werd – hoe kan het anders? – verzorgd door Max Verstappen. Hij liet wederom zien als geen ander de kunst van het kwalificeren te verstaan. Verstappen noteerde in zijn eerste snelle lap 1.23,778, hetgeen ruimschoots volstond voor de dertigste pole position in zijn carrière. De hoofdrace is zondag, maar voor Max Verstappen is het in Qatar voor één keer bijzaak.

Eerst maar die wereldtitel pakken op zaterdag. Gezien zijn suprematie in de kwalificatie lijkt dat een formaliteit.

