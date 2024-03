Het team van Mercedes kende een dramatische race in Australië. Beide auto’s haalden de eindstreep niet, de eerste dubbele DNF in bijna zes jaar tijd. De prestaties van de W15 – de derde generatie van de zogeheten ground effect auto van Mercedes – laat nog altijd te wensen over. Goede resultaten in de windtunnel laten zich niet vertalen naar goede prestaties op de baan.

Coureur Lewis Hamilton – die natuurlijk gewend is vooraan te rijden met zijn Mercedes – had het in Australië nog het meest aan de stok met de W15. De Brit moest met motorproblemen het strijdveld vroegtijdig verlaten. De DNF verzegelde voor hem “de slechtste seizoensstart ooit” in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff gaf na de race toe dat “wat we in de tunnel zien fundamenteel niet correleert met wat er op het circuit gebeurt.”

Dat kan ook technisch directeur James Allison beamen. “In grote lijnen zijn de modellen die we hebben, de simulatietools die we hebben, verbazingwekkend goed”, reageerde hij achteraf. “Het venijn zit echer in de details. Het is niet hetzelfde als autorijden op een echt circuit, op echt asfalt met oneindige details en complexiteit.”

Aanpassingen aan de W15

Aan Allison de taak om de W15 zo aan te passen dat Mercedes weer mee kan doen in de voorhoede. Het team staat op dit moment nipt vierde in het kampioenschap. Het euvel is dat de technisch directeur het probleem nog niet heeft kunnen identificeren. “Voor nu kunnen we concluderen dat onze competitiviteit daalt wanneer de baan opwarmt”, legde Allison uit. “Op het warmste moment van de dag wordt het asfalt heter en gaat ook de temperatuur in onze banden ver omhoog.” Het verschil in temperatuur kan de wisselvallige prestaties van de W15 verklaren.

Maar hoe kan dit probleem worden aangepakt? “Als je weet waar het probleem ligt, is dit makkelijk te verhelpen met de juiste set-up”, aldus de technisch directeur. “Maar als je merkt dat er geen mogelijkheden meer liggen in de afstelling wordt het moeilijker. Dan moeten onderliggende kenmerken zoals de aerodynamica of de ophanging veranderen.” In Japan moet de Duitse renstal weer aan de bak. Het is te hopen dat de W15 de concurrentie dan beter kan bijbenen.

