Ver achter Red Bull en Max Verstappen is de strijd losgebarsten tussen de andere topteams. McLaren-coureur Oscar Piastri haalde alles uit de kast in Saoedi-Arabië en eindigde net buiten het podium op de vierde plaats. De Australiër is “erg blij” met het resultaat, maar weet ook dat de competitie in zijn nek hijgt. In de top tien liggen de marges tussen onder andere McLaren en Mercedes dicht bij elkaar.

Piastri maakte een indrukwekkende start in Jeddah, waarbij hij Aston Martin-concurrent Fernando Alonso meteen wist te passeren. Echter, gedurende de race werd duidelijk dat Mercedes en McLaren behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Oscar Piastri zat lange tijd vast achter Lewis Hamilton, totdat deze naar binnen moest komen voor een late pitstop. Daarna lukte het de Mercedes-coureur weer niet om de McLaren van Lando Norris in te halen.

“We gaan gelijk’ op”, zei Oscar Piastri na afloop van de race. “We hebben verschillende sterke en zwakke punten, maar als we bij de start achter hen staan, blijven we daar mogelijk de hele race.” Toen Hamilton (die net als Norris niet naar binnen kwam tijdens een vroege safety car) de pitstraat indook kon Piastri opgelucht ademhalen. “Ik had niet genoeg op het rechte stuk om er voorbij te kunnen”, aldus de Australiër. Ook Norris, die minder geluk had met zijn late pitstop, moest toegeven dat de verschillen tussen McLaren, Mercedes en Aston Martin minimaal zijn. De Engelsman eindige op de achtste plek.

GP van Australië

Zondag 24 maart landt de Formule 1 in Australië, het thuisland van de 22-jarige Oscar Piastri. De MCL38 zou in principe goed moeten gedijen op het Albert Park Circuit in Melbourne. Echter, teambaas Andrea Stella benadrukte in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië dat het team het meest kan winnen op de snelle rechte stukken en in lange bochten. In Melbourne en in Japan rekent het team op een aantal kleine aanpassingen, voordat er in Imola een eerste grote upgrade wordt uitgevoerd.

