Monaco begint volgende week gewoon met werk aan circuit voor Grand Prix in mei

De Automobile Club de Monaco heeft van de lokale overheid toestemming gekregen om te beginnen met het opbouwen van het circuit en de benodigde infrastructuur om van eind april tot en met eind mei de Formule 1 en Formule E te verwelkomen én de Historische Grand Prix te houden.

De Historische Grand Prix staat daarbij als eerste op de kalender, voor eind april. Daarna doet de Formule E de stadstaat aan en eind mei is de koningsklasse aan de beurt om door de straten van het Prinsdom te racen.

Monaco bleef in 2020 verstoken van de Grand Prix vanwege de coronapandemie en ook voor de editie van dit jaar werd om diezelfde reden gevreesd. Volgens de Automobile Club de Monaco (ACM) is die vrees ongegrond en de ACM zet er op in alle drie de autosportevenementen gewoon door te laten gaan.

Dat de lokale overheid nu toestemming heeft gegeven om de benodigde voorbereidingen te treffen, is een positief teken. De ACM mag op 22 februari met het werk beginnen een heeft dan zeven weken de tijd om alles af te ronden.

De Grote Prijs van Monaco is het vijfde nummer op de Formule 1-kalender van 2021. Het kroonjuweel van de Formule 1 ging in 2020 voor het eerst sinds 1955 niet door. Hoewel de coronamaatregelen in Monaco recent nog zijn aangescherpt, wordt er dus toch doorgepakt voor de Grand Prix.

