In aanloop naar de vierde GP in Jeddah deelde de Saoedische motorsportfederatie de eerste details van een spectaculair nieuw circuit in Qiddiya, nabij hoofdstad Riyad. Kosten: bijna een half miljard. Speelgeld in het koninkrijk. Onze man in Jeddah schrijft erover.

Op een dubbeltje meer of minder kijkt de Saoedische kroonprins en machthebber Mohammed bin Salman (MbS) niet bij het uitvoeren van zijn revolutionaire toekomstplan, Vision 2030. De miljarden stromen dagelijks via de olieproductie binnen, maar worden via het staatsinvesteringsfonds zinvol geïnvesteerd. Vergis je niet: elke uitgave moet, bij voorkeur met een fijne winstmarge, worden terugverdiend.

MbS wil de wereld maar vooral zijn landgenoten, verbazen en trots maken. Sport is daarvoor in zijn ogen een ideaal platform. Miljarden worden er door de Saoedische overheid in sportevenementen geïnvesteerd. Of het nou golf, voetbal, paardensport, de Dakar Rally of Formule 1 is. Voor dat laatste werd in 2021 in recordtijd en met een prijskaartje van €200 miljoen ’s werelds snelste stratencircuit – letterlijk – uit de grond gestampt.

Grote sterren op het menu in Jeddah

Het Jeddah Corniche Circuit heeft die reputatie in de voorgaande drie edities ruimschoots waargemaakt. Nergens ook staan er in het muzikale omlijstingsprogramma grotere sterren op het menu dan bij de Saoedische GP. Dit jaar is Pharrell Williams de opvallendste naam op het affiche.

Goed is voor MbS alleen niet goed genoeg. Het stratencircuit aan de boorden van de Rode Zee is een tijdelijke oplossing, dat wisten we al. Er moet een nieuwe standaard worden gezet. Dus komt er een baan van de overtreffende trap. In Qiddiya, een creatie van Formule 1’s huisarchitect Hermann Tilke (ook de ontwerper van Jeddah Corniche Circuit) in samenwerking met oud-coureur Alexander Wurz.

‘Oud circuit uit een computergame’

Ik heb de sfeerimpressies en filmpjes van het project (zo’n 50 kilometer buiten Riyad) op social media gezien. Het ziet er revolutionair uit. Ook de coureurs zijn onder de indruk. “Het lijkt wel een circuit uit een computergame”, oordeelde Valtteri Bottas. Het circuit is onderdeel van een immens pret- en themapark, waarvan de totale kosten op zo’n €40 miljard zijn geraamd. Next level. Precies wat de kroonprins zoekt en wil. In 2027 staat de eerste GP Formule 1 in Qiddiya gepland.

Eén ding weten we nu al: de wereld zal versteld staan. Want in Saoedi-Arabië en met oliedollars lijkt niets onmogelijk.

