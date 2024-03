Max Verstappen heeft zich tegenover internationale media in Jeddah, in de aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië, solidair getoond met zijn vader. Jos Verstappen drong zaterdag na afloop van de openingsrace van het seizoen in Bahrein aan op het vertrek van Red Bull-teambaas Christian Horner naar aanleiding van alle onrust vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.

“Mijn vader is heel uitgesproken en zeker geen leugenaar. Ik weet niet precies waarom hij zich zo uitsprak. Hij zal het zo gevoeld hebben, maar dat maakt voor mij niet uit. Ik wil me gewoon bezighouden met mijn performance”, zo stelde Max Verstappen, In Bahrein overtuigend winnaar, voor zijn teamgenoot Sergio Pérez. Jos Verstappen is overigens niet in Jeddah aanwezig, omdat hij komend weekend in België een rally rijdt.

“Mijn vader en ik zijn heel close. Dus het zou sowieso vreemd zijn wanneer ik als zijn zoon partij zou kiezen voor een ander. Ik, mijn vader en Raymond (Vermeulen, zijn manager, red.), we blijven altijd samen. Ik zie mezelf niet in de Formule 1 zonder hun aan mijn zijde”,

Max Verstappen werd in Jeddah onder andere geconfronteerd met de opmerking van zijn vader dat het team van Red Bull door de onrust rond Horner dreigt te exploderen. “Dat hoop ik niet”, reageerde hij daarop, onder andere tegen FORMULE 1 Magazine.

Lees ook: Lewis Hamilton krtisch over ‘Horner-gate’

“We zijn een sterk team, met sterke teamleden en Red Bull is een sterk bedrijf. Ik weet niet allemaal wat er in de top van het bedrijf gebeurt. Ik ben gefocust op de prestaties op de baan. In Bahrein was er onrust, maar iedereen heeft kunnen zien dat het geen invloed heeft gehad op onze prestaties op de baan. Dit weekend moeten we dat opnieuw laten zien. Hopelijk is het hier rustiger. Ik heb veel verhalen gelezen de afgelopen dagen, maar het schijnt niemand te interesseren dat we een heel snelle auto hebben. En dat telt voor mij.”

‘Soms goed om discussies te voeren’

Vanzelfsprekend werd Verstappen ook gevraagd naar zijn contractsituatie. Verstappen heeft een doorlopende verbintenis tot en met 2028, maar zou in de belangstelling staan van Mercedes. Bij de Duitse renstal vertrekt Lewis Hamilton na dit seizoen naar Ferrari en Mercedes-teambaas Toto Wolff is naarstig op zoek naar een goede opvolger. In Bahrein had Wolff na de race een kort onderonsje met Jos Verstappen.

Lees ook: Russell over Verstappen als teamgenoot: ‘Als je hem kunt krijgen, moet je dat doen’

Max Verstappen over zijn contract: “Ik heb een contract tot en met 2028 en het is mijn intentie om dat uit te dienen. Daarom teken je ook een contract. Vanaf 2026 verandert de situatie in de Formule 1 met het nieuwe motorreglement en is de vraag hoe dat zal gaan. Er wordt door het team hard aan gewerkt. Ik weet ook wat Red Bull al die jaren voor mij heeft gedaan. Ik heb het naar mijn zin in het team en zolang ik een snelle auto heb en kan presteren is er voor mij geen reden om weg te gaan.”

‘Lewis naar Ferrari had ook niemand verwacht’

Om er vervolgens wel fijntjes aan toe te voegen dat in het leven nooit iets zeker is. “Dat Lewis naar Ferrari zou gaan, had ook niemand verwacht.”

Volgens Max Verstappen is er bij Red Bull in ieder geval geen sprake van een onwerkbare situatie door de onrust rond Christian Horner en de scherpe uitlatingen van zijn vader aan het adres van de Brit. “Problemen kunnen altijd opgelost worden. Iedereen is volwassen en respectviol genoeg om daarnaar te zoeken. Ik ben het ook niet altijd overal mee eens. Soms is het goed om discussies te voeren, dat gebeurt in iedere relatie. En als er issues waren, hebben we altijd geprobeerd die op te lossen met het team.”

Tenslotte werd Max Verstappen ook nog even gevraagd naar het incident op vrijdag in Bahrein, toen FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem hem na de kwalificatie iets in het oor fluisterde, voor het oog van de camera’s. Hij zou de drievoudig wereldkampioen van Red Bull gevraagd hebben openlijk zijn steun uit te spreken aan Horner. Verstappen wilde daar echter niet op ingaan. “Het was een privégesprekje.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Saoedi-Arabië