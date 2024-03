Lewis Hamilton is kritisch op het schandaal rondom Christian Horner. De Red Bull-teambaas wordt al enkele weken geplaagd door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, ook nu een onafhankelijk onderzoek hem eigenlijk heeft vrijgepleit. Volgens de coureur is er tot nu toe verkeerd gehandeld en mist de buitenwereld de nodige transparantie in het hele proces.

Als uitgesproken voorvechter van inclusiviteit zit het schandaal rondom Horner Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet lekker. De teambaas kwam begin februari in opspraak na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke medewerker. Er werd gespeculeerd dat het om seksuele intimidatie zou gaan, maar een feitelijk rapport bleef uit. Volgens Hamilton is dat een grove fout. “Er is duidelijk verkeerd gehandeld, transparantie is in dit soort gevallen essentieel”, zei hij woensdag in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië.

“Ik hoop dat dit snel wordt opgelost”, voegde Hamilton eraan toe. “Dit laat zien wat er mis is in de sport op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Het is belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen en dat is duidelijk niet het geval.” Nadat Horner werd vrijgepleit van de beschuldigingen, lekte het vermeende Whatsapp-verkeer tussen de Red Bull-teambaas en de medewerker in kwestie uit. Of deze documenten echt zijn, is nooit bewezen.

Verstappen naar Mercedes?

De nasleep van ‘Horner-gate’ bracht een grootschalige tweestrijd binnen Red Bull aan het licht. Het Oostenrijkse kamp van Oliver Mintzlaff kwam lijnrecht tegenover de Thaise grootaandeelhouders te staan. Laatstgenoemden nemen Christian Horner in bescherming, terwijl Mintzlaff diens ontslagbrief al klaar zou hebben liggen.

Max Verstappen volgt het Horner-schandaal vanaf de zijlijn, maar moet wel de gevolgen ervaren als de bom barst binnen zijn team. Volgens experts biedt de mogelijkheid zich aan voor Verstappen om naar concurrent Mercedes te verhuizen. Hoe denkt Hamilton over deze transfer? “Als team wil je de beste coureurs in je auto’s hebben en hij is daar zeker een van”, aldus de 7-voudig wereldkampioen. De verhitte strijd tussen Red Bull en Mercedes staat daar volgens Hamilton volledig los van.

