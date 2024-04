Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel pleit – net als zovelen – om meer transparantie in de zaak rondom Christian Horner. De viervoudig wereldkampioen begrijpt de frustratie naar aanleiding van alle speculaties en geheimzinnigheid. Horner is inmiddels vrijgesproken van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar de onrust binnen het team en de media houdt aan.

Sebastian Vettel kent een lange geschiedenis in de Formule 1, ook bij Red Bull. Tussen 2010 en 2013 won hij vier wereldtitels met het team uit Milton Keynes. Tegen Sky Sports Germany geeft de ex-coureur zijn kijk op de zaak. “Natuurlijk ken ik het team, Christian (Horner, red.) en Helmut Marko nog steeds heel goed, ook van mijn tijd daar”, legt Vettel uit. “Maar het is erg moeilijk om een ​​mening te vormen, omdat je niet weet wat er wel en niet is gebeurd. Ik denk dat mensen op dit vlak wat meer transparantie zouden willen, maar ik hoop dat dit allemaal mettertijd zal worden opgehelderd.”

Volgens Sebastian Vettel zou een beetje transparantie Christian Horner alleen maar kunnen helpen. “Ik geloof dat processen zichtbaar kunnen worden, mits mensen bepaalde stappen durven te zetten”, gaat hij verder. “Ik denk dat je transparantie niet moet schuwen als je niets te verbergen hebt. Dat geldt voor de sport in het algemeen. Als de informatie toegankelijk zou zijn, zouden veel vragen op zichzelf beantwoord kunnen worden.”

De geheimzinnigheid rondom wat er nou precies gebeurd is, plaagt de Formule 1 al langer. Naast Sebastian Vettel hebben meerdere partijen al een oproep gedaan om meer inzage te krijgen in de zaak Horner. Natuurlijk hebben rivaliserende teams van zich laten horen, maar ook belangrijke sponsoren van Red Bull zoals Ford en Honda eisten meer duidelijkheid.

Rentree

Vettel komt de laatste paar weken steeds meer in de spotlight te staan. De 36-jarige Duitser testte meermaals met de WEC-hypercar van Porsche, waardoor een plekje in de 24 uur van Le Mans steeds realistischer lijkt te worden. Ook een comeback in de Formule 1 wil hij absoluut niet uitsluiten. Sebastian Vettel geniet na een lange carrière nog steeds een grote populariteit in de motorsport.

