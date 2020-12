Openingsweekend Formule E in Chili uitgesteld door coronasituatie

De start van het nieuwe Formule E-seizoen wordt uitgesteld. Normaal gesproken zou de eerste E-Prix van 2021 in het weekend van 16 en 17 januari plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago, maar door de coronasituatie wordt het openingsweekend uitgesteld.

De Formule E probeerde in aanloop naar het nieuwe seizoen al marge in te bouwen door voorlopig slechts vier E-Prix aan te kondigen, twee in Santiago en twee in het Saoedi-Arabische Riyadh. De organisatie heeft nu echter aangekondigd dat ook die planning in het water valt door de aanhoudende coronacrisis en meer specifiek de situatie in het Verenigd Koninkrijk.

Vluchten tussen Chili en het Verenigd Koninkrijk zijn voorlopig geschrapt en alle bezoekers aan het Zuid-Amerikaanse land moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Omdat vijf Formule E-teams in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, acht de organisatie het onmogelijk om over een maand het nieuwe seizoen af te trappen.

De organisatie meldt dat er zo snel mogelijk naar een nieuwe datum zal worden gezocht, waarbij men hoopt dat die datum nog in het eerste kwartaal van 2021 moeten liggen.

