Recentelijk heeft Otmar Szafnauer, voormalig teambaas van Alpine, een boekje opengedaan over het Oscar Piastri-drama. Piastri heeft destijds de overstap gemaakt naar McLaren en dat heeft Szafnauer een lastige tijd bezorgd. De beschuldigingen van Szafnauer werpen nieuw licht op de chaotische gang van zaken binnen Alpine.

De teleurstelling voor Alpine

Het drama rondom Piastri heeft in augustus 2022 plaatsvonden, wanneer Alpine zonder enige aarzeling Piastri als vervanger van Fernando Alonso aankondigde. Wat deze aankondiging extra opmerkelijk heeft gemaakt, was de afwezigheid van een citaat van Piastri zelf. Vervolgens heeft de Australiër zelf een schokkende verklaring op social media gedeeld dat hij niet zou gaan racen voor Alpine in 2023. Dit heeft geleid tot een juridische strijd, waarbij de Contract Recognition Board uiteindelijk heeft beslist in het voordeel van McLaren. Het gebrek aan competenties binnen Alpine is hierdoor pijnlijk aan het licht gekomen.

De zondebok

Szafnauer heeft de druk van de situatie heel erg gevoeld. Hij claimt dat hij als zondebok is neergezet voor een probleem dat zich vóór zijn aanstelling heeft afgespeeld. “Ik heb niet de controle over het hele team gehad zoals mij beloofd was,” vertelt hij in de High Performance Podcast. “De HR-afdeling heeft niet aan mij gerapporteerd, en dat geldt ook voor financiën, communicatie en marketing. Dat is problematisch.”

Szafnauer heeft benadrukt dat hij niets te maken heeft met de fouten rond het contract van Piastri. “Die fout is gemaakt in november, terwijl ik pas in maart was begonnen. Het contract is nooit getekend en de benodigde documenten zijn niet correct ingediend.” De documenten die door Alpine in 2022 ingediend zijn, waren niet rechtsgeldig, wat McLaren in staat heeft gesteld om Piastri in te lijven. Dit heeft geleid tot de onthulling dat het contract genaamd ‘2020/2023 Terms Sheet’ nooit was ondertekend door beide partijen.

Verdediging van Szafnauer

Ondanks het mismanagement is Szafnauer kritisch over Piastri en Zak Brown. “We hebben alles gedaan wat we moesten door voor de contractuele afspraken die nooit zijn ondertekend. Had dit voor een Engelse rechtbank gespeeld, dan hadden we misschien gewonnen.” Hij legt de schuld niet volledig bij Piastri, maar wijst ook naar de communicatieafdeling van Alpine die hem in een kwaad daglicht heeft gezet.

De toekomst van Alpine

Na het tumultueuze vertrek van Szafnauer tijdens het Belgische Grand Prix-weekend, is de situatie bij Alpine alleen maar onduidelijker geworden. Nieuwe gezichten zoals Bruno Famin en Laurent Rossie hebben de leiding overgenomen, maar de organisatie lijkt in een staat van voortdurende verandering te verkeren. Renault heeft onlangs aangekondigd te stoppen met het produceren van Formule 1-motoren aan het einde van het volgende seizoen, wat de toekomst van het team verder onder druk zet.

