In maart 2011 debuteerde de 21-jarige Sergio Pérez voor Sauber tijdens de Grand Prix van Australië. Tien jaar, vier teams, twaalf podiums en twee overwinningen later maakt de Mexicaan zich op voor alweer zijn tweehonderdste start in de Formule 1. Maar zelfs na zo veel races, ziet hij ruimte voor verbetering.

Pérez is recordhouder voor de meeste Grand Prix-deelnames voor de eerste overwinning. In Sakhir kwam hij voor het eerst in 190 wedstrijden als eerste over de streep. Het leverde hem niet alleen een record op, maar ook een stoeltje bij Red Bull in 2021. ‘Checo’ heeft er lang op moeten wachten, maar kan nu eindelijk zijn prijzenkast gaan spekken.

Christian Horner is tot op heden heel tevreden over de acties van Pérez bij Red Bull. “Hij is een echte teamspeler”, zegt de teambaas in de laatste aflevering van Beyond the Grid. Volgens Horner is Pérez extra gemotiveerd om zijn waarde aan zijn nieuwe team te tonen. “Hij had eruit gelegen na vorig jaar”, vertelt hij. “Hij had bijna geen stoeltje, dus hij is ons enorm dankbaar en pakt deze kans met beide handen aan.” Tot op heden heeft Horner dan ook niets te klagen. “Hij heeft heel veel ervaring en speelt een belangrijke rol in het team”, legt de Brit uit. “Als het gaat om bandenmanagement tijdens de race, is er niemand beter dan hij.”

Genoeg te leren

Voor Pérez lijkt zijn carrière in een stroomversnelling te zitten. Slechts zeven races na de overwinning waar hij zo lang op heeft moeten wachten, stond hij in Bakoe opnieuw op het hoogste schavot. Toch zegt hij zelf nog behoorlijk wat te moeten leren. “Ik kan niet geloven dat dit alweer mijn tweehonderdste race wordt”, zegt Pérez in aanloop naar de GP van Oostenrijk. “Ik kijk er heel erg naar uit om komend weekend weer op dezelfde plek te racen. Volgens mij gaat het me heel erg helpen om de auto beter te begrijpen.”

Afgelopen weekend werd Pérez vierde op de Red Bull Ring. “Ik heb nu een goede referentie door afgelopen weekend en ik weet op welke gebieden ik moet verbeteren”, legt hij uit. “Het zal ook interessant zijn om te zien hoeveel de bandencompounds de prestaties en strategie gedurende het weekend zullen veranderen.” Ook in zijn jubileumrace blijft Pérez een teamspeler. “Ik denk dat we het dit weekend heel goed kunnen doen. Het zou heel speciaal zijn om hier tijdens onze thuisrace op het podium te staan ​​en meer punten te pakken voor het team.”