Veel heeft Max Verstappen ogenschijnlijk niet te duchten als morgenochtend (09.00 uur Nederlandse tijd) de lichten doven voor de Grand Prix van China. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull toonde zich zaterdag in zowel de sprintrace als de kwalificatie heer en meester. En dus ligt normaal gesproken de vierde zege van het seizoen voor hem in het verschiet. En de concurrentie? Die wordt alsmaar moedelozer…

“Ik denk dat we in de race wederom sterk zullen zijn”, voorspelde Max Verstappen na de kwalificatiesessie, realistisch als altijd. Tijdens de kwalificatie had hij zich ‘best wel vermaakt‘, vertelde hij. Het klonk veelzeggend.

Eerste GP van China sinds 2019

De Grand Prix van China staat zondag voor het eerst sinds 2019 weer op de Formule 1-kalender. De afgelopen jaren gooide de corona-pandemie en de naweeën ervan roet in het eten. Bij de vorige editie in 2019 werd de race nog gewonnen door Lewis Hamilton, voor zijn toenmalige Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Sindsdien zijn de tijden volledig veranderd. De dominantie van Mercedes is overgenomen door Red Bull en Hamilton start zondag vanaf de voorlaatste startrij.

Dat Verstappen weinig tot niets te duchten heeft, bleek zaterdag wel op het Shanghai International Circuit. In de sprintrace wist Verstappen, vanaf het moment dat hij halverwege aan de leiding kwam te rijden, binnen de kortste keren afstand te nemen en een marge van ruim dertien seconden op te bouwen. Ook in de kwalificatiesessie stond er geen maat op de Nederlander, die zich zondag bovendien in de rug gedekt weet door Sergio Pérez die de tweede tijd liet noteren.

De pole position van Verstappen was de honderdste in de geschiedenis van Red Bull Racing en voor de coureur zelf de zesde pole op rij. voor alle races in 2024 wist hij pole position te veroveren en ook bij de laatste race van vorig seizoen, in Abu Dhabi, slaagde hij daarin. Alleen pech lijkt hem op voorhand van zijn 58e F1-zege af te kunnen houden.

Hevige rivaliteit bij Ferrari

Hoe is het ondertussen met de concurrentie gesteld? Bij Ferrari begint de strijd tussen Carlos Sainz en Charles Leclerc inmiddels grimmige vormen aan te nemen. Laatstgenoemde beklaagde zich zaterdag tijdens en na de sprintrace in niet mis te verstane bewoordingen over de agressiviteit waarmee Sainz zijn positie verdedigde. “Hier moeten we echt over gaan praten”, riep hij over de boordradio, nadat hij eerst een stevig potje had gescholden.

In de nababbel hielde de coureurs en ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zich op de vlakte over de rivaliteit. Duidelijk is echter dat de verhoudingen op scherp staan sinds het moment dat Sainz, in Melbourne nog winnaar van de Australische GP, te horen heeft gekregen dat hij na dit seizoen moet plaatsmaken voor Lewis Hamilton.

Hamilton wil plezier hebben

Over Hamilton gesproken… De Brit van Mercedes was zaterdag aanvankelijk opgetogen nadat hij tot verrassing van velen naar de tweede plaats in de sprintrace was gereden. Enkele uren later sneuvelde hij echter roemloos in Q1 van de kwalificatie. Hamilton sprak na afloop van een mislukt experiment. “We hebben de set-up van de auto behoorlijk gewijzigd. Dat was niet de juiste keuze. Soms zit je goed, soms niet. Deze auto balanceert op een heel dun koord en dat weten we ook”, aldus Hamilton, die desondanks hoopvol vooruit keek naar de race van zondag. “Ik ga sowieso wel plezier hebben.”

Aston Martin-coureur Fernando Alonso begint de race vanaf P3, achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez. De Spanjaard zal meer dan ooit getergd zijn. Hij kreeg zaterdag een straf van tien seconden en drie strafpunten op zijn licentie vanwege een botsing met landgenoot Carlos Sainz in de sprintrace. Alonso was het duidelijk niet eens met dat oordeel. “Ik vind dit gewoon racen en dit is al helemaal waar de sprintrace voor bedoeld is. Het laat je bijna nadenken of het het nog wel waard is om mee te doen aan een sprintrace, want je krijgt toch een straf”, beklaagde hij zich tegenover de internationale media.

Het weer in Shanghai

De race zal volgens de voorspellingen onder droge omstandigheden worden afgewerkt. De temperatuur zal oplopen tot zo’n twintig graden met een matige wind.

En waar je verder nog op moet letten tijdens de GP van China:

De race gaat over 56 ronden en heeft een raceafstand van 305.066 kilometer

Het ronderecord staat nog altijd op naam van Michael Schumacher (2004): 1.32,238

Michael Schumacher behaalde zijn laatste F1-zege in China, in 2006

Lewis Hamilton wist de race zesmaal te winnen en is daarmee recordhouder

De eerste zege van Red Bull in de Formule 1 was in 2009 in China (Sebastian Vettel)

Het circuit is zwaar op de voorbanden, vooral in de eerste bochten

