Met slechts twaalf WK-punten en de laatste plaats in het constructeurskampioenschap beleefde Haas vorig jaar een dramatisch seizoen. Het betekende het einde van de populaire Günther Steiner als teambaas van de Amerikaanse renstal. Vandaag presenteert Haas als eerste van de tien F1-teams de auto voor komend seizoen en kan de blik weer vooruit worden gericht.

Sinds de entree van Haas in de koningsklasse van de autosport – in 2016 – scoorde het team nog nooit een podiumplaats. Steiner was al sinds 2014 betrokken bij het F1-project van eigenaar Gene Haas, dus ondanks de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren, kwam zijn ontslag voor menigeen toch als een verrassing.

“De afgelopen jaren zijn we steeds negende of tiende geweest. Ik ga niet beweren dat dat allemaal aan Günther ligt, maar het voelde als het juiste moment om een verandering door te voeren. Het ziet er niet naar uit dat onze huidige aanpak nog echt gaat werken. Uiteindelijk draait het om de resultaten en ik heb geen zin meer om laatste te staan”, zo stelde Haas, die de resultaten van 2023 beschamend noemde.

‘Deze mannen hebben geen toekomst’

De opvolger van Steiner is inmiddels bekend. Het is aan de Japanner Ayao Komatsu om het tij te gaan keren, samen met de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Eerder liet Tom Coronel zich tegenover FORMULE 1 Magazine zeer kritisch uit over de ‘oude’ line-up van Haas. “Deze mannen hebben geen toekomst. Als F1-team moet je nooit voor zekerheid gaan”, zo stelde Coronel onder andere.

Haas beleefde de afgelopen jaren in de Formule 1 meer dieptepunten dan hoogtepunten. De hoogtepunten zijn eigenlijk op de vingers van één hand te tellen. De beste klassering van het team is nog altijd de vierde plaats van Romain Grosjean tijdens de GP van Oostenrijk in 2018. In 2022 behaalde Kevin Magnussen in Brazilië tijdens de kwalificatie voor de sprintrace pole position, de eerste en enige ooit voor het team.

Grosjean zat halve minuut vast in vuurzee

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het team was de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean in 2020 tijdens de GP van Bahrein. De Fransman belandde met zijn Haas-bolide in de vangrails, waarbij zijn auto vlam vatte. Bijna een halve minuut zat Grosjean vast in de vuurzee. Toch wist hij er op eigen kracht uit te klauteren. Het was een wonder dat hij aan het incident slechts brandwonden aan beide handen overhield.

Zie hieronder de video van de crash van Romain Grosjean in Bahrein.

Een ander dieptepunt was de samenwerking met zowel de Rus Nikita Mazepin en de Duitser Mich Schumacher in 2021. Beide coureurs stelden teleur. In maart 2022 werd het contract met de Russische sponsor Uralkali en Nikita Mazepin opgezegd naar aanleiding van de Russische invastie in oekraïne. Kevin Magnussen werd aangetrokken als zijn vervanger. Aan het eind van 2022 werd duidelijk dat ook Schumacher het veld moest ruimen. Pijnlijk was dat Steiner zich in de Netflix-docu Drive to Survive zeer kritisch uitliet over de zoon van Michael Schumacher.

Komatsu liet na zijn aanstelling al weten dat er een grote uitdaging op hem wacht en dat hij vooral geen tweede Günther Steiner is. “Ik zal proberen de beste versie van mezelf te zijn”, zo stelde de Japanner onder andere. De vraag is of dat genoeg zal zijn en hoe lang hij de tijd krijgt van Gene Haas.

