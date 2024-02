Bij geen enkel F1-team tot dusver was de interesse in de traditionele Car Launch zo groot als bij Red Bull. Door het onderzoek naar teambaas Christian Horner wegens vermeend grensoverschrijdend stond voor de presentatie die morgen (vanaf 11.00 uur, Nederlandse tijd) op het programma staat in Milton Keynes één vraag centraal. Zou hij erbij zijn of toch niet? Over Red Bulls RB20 ging het niet of nauwelijks.

Het laatste nieuws dat uitlekte over de auto voor komend seizoen, was afkomstig van Max Verstappen zelf. De drievoudig wereldkampioen liet tijdens een livestream van een simsessie weten dat de kleurstelling ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de auto die afgelopen seizoen 21 van de 22 F1-races wist te winnen.

Vorige maand werd trouwens wel al bekend dat de auto niet door een van de eerste crashtests was gekomen. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko legde uit dat zoiets hoort bij het ontwikkelingsproces en het opzoeken van de grenzen. “Als we de eerste crashtest wel hadden doorstaan, was dat juist een probleem. Dan zouden we het niet goed hebben gedaan”, aldus Marko.

Focus vroeg verlegd naar RB20

Bij de ontwikkeling van de RB20 had het team onder leiding van meesterontwerper Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché overigens een belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie van Red Bull. Door de overmacht van Max Verstappen konden de ontwerpers en engineers al relatief vroeg, vanaf september, de focus verleggen naar de auto van 2024. Toch waarschuwde Waché eerder in gesprek met FORMULE 1 Magazine al voor de wet van de verminderde meeropbrengst. “Als wij binnen het huidige motorreglement de top hebben bereikt, zullen andere teams dichterbij komen”, stelde ook Horner vast.

Newey lichtte onlangs al een tipje van de sluier op over de RB20 in de podcast Talking Bull. “De RB20 is een derde evolutie van de RB18 uit 2022. Wat we niet weten is of de derde evolutie te conservatief zal zijn, terwijl anderen misschien iets anders hebben gedaan.”

‘Soortgelijke oplossingen als Red Bull’

Bij de presentatie van Aston Martin sprak Dan Fellows, technisch directeur van het team van Lance Stroll en Fernando Alonso, afgelopen maandag wel de verwachting uit dat de meeste auto’s komend seizoen gelijkenissen zullen vertonen met de oppermachtige RB19 van vorig seizoen. “Als je een team hebt dat zo goed gepresteerd heeft als Red Bull sinds 2022 heeft gedaan, dan is het onvermijdelijk dat we soortgelijke oplossingen gaan zien”, vertelde hij. Echter, volgens hem is Red Bull komend seizoen te verslaan.

Oftewel, de jacht is geopend. Het antwoord is aan Red Bull en met name aan Max Verstappen en de RB20.

