Als Max Verstappen zondagmiddag iets na 13:00 uur Nederlandse tijd (iets na 15:00 uur lokaal) zijn vizier vooruit richt, ziet hij niet alleen zijn gedoodverfde titelrivaal Charles Leclerc voor zich staan op de grid, maar ook zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander wacht in meerdere opzichten een battle op meerdere fronten in Bakoe.

Hij is misschien wel de meest veelbesproken coureur op de twintigkoppige grid. Nee, we hebben het nu eens niet over Ferrari-ster Leclerc, titelverdediger Verstappen of de zelfs in de middenmoot altijd voor headlines zorgende Lewis Hamilton, maar over Checo Pérez, Verstappens Red Bull-teamgenoot. De Mexicaan heeft het momentum mee. Winnaar in Monaco, twee weken geleden, een nieuw Red Bull-contract op zak en, zoals ook Red Bull-kopstukken Helmut Marko en Christian Horner benadrukten, ondanks zijn vooraf vermeende nummer twee-status ‘gewoon’ een factor in de titelstrijd.

Pérez zelf deed er zaterdag alles aan de woorden van Horner en Marko – en zijn eigen spierballentaal – kracht bij te zetten. Op de valreep kwalificeerde hij zich voor Verstappen, voor de derde keer dit jaar. De overeenkomst: hij flikte dit kunstje telkens op stratencircuits – Jeddah, Monaco en nu Bakoe. Laten we ook niks afdoen aan de prestatie van Pérez. De veteraan is sterk op stratencircuit, geniet van het op millimeters langs (of tegen) de muur schuren. Zie zijn resultaten in bijvoorbeeld Bakoe: hij stond er al drie keer op het podium, vorig jaar dankzij een klapband van Verstappen zelfs op de hoogste trede.

Dat gezegd hebbende: Verstappen is hét natuurtalent én de natuurlijke kopman bij Red Bull, maar de RB18-bolide is hem in tegenstelling tot Red Bulls vorige voitures nog niet op het lijf geschreven. “Ik heb het al het hele jaar moeilijk de balans goed te krijgen. Op een stratencircuit komt dat meer naar voren.” Hij maakte daardoor ‘ook wat kleine foutjes’ in Q3. Ziedaar de reden waarom Pérez hem in Monaco en Azerbeidzjan in de kwalificatie kon kloppen. Niet dat Verstappen er te zwaar aan tilt, overigens. “Dat Sergio nu twee keer op rij sneller is, is geen drama.” Al kan orde op zaken stellen natuurlijk nooit kwaad.

Verstappen moet in Bakoe met meer dan één rivaal afrekenen: Leclerc en Pérez. Foto: Motorsport Images.

De (titel)strijd met Leclerc

Behalve dat Verstappen zondagmiddag dus een strijd wacht met zijn eigen teamgenoot, zal hij Ferrari-rijder Leclerc, zijn naaste achtervolger in de titelrace, zeker op de korrel willen nemen. De algemene wijsheid de laatste weken is dat Ferrari sneller is in de kwalificatie, maar Red Bull in de race. Het eerste deel van die stelling werd zaterdag bewaarheid doordat Leclerc pole pakte, maar of het tweede ook in Bakoe klopt, durft Verstappen niet op voorhand te zeggen. “Ik denk dat Ferrari zondag ook gewoon hard gaat. Ze zullen heel sterk zijn.” Leclerc zelf: “Ik denk dat onze race pace beter is geworden.”

In hun onderlinge gevecht beschikten Verstappen en Leclerc de afgelopen races over verschillende wapens. De Red Bull beschikt over meer topsnelheid, de Ferrari is beter in de bochtige baandelen en bij de aanvankelijke sprintjes de bochten uit. Een blik op de tijdenlijst onderstreept dat. Leclerc was zaterdagmiddag het snelst in sector 1 – met veel negentiggraden-bochten en korte rechte stukjes – en sector 2 door de oude binnenstad. In de snelle sector 3 was Verstappen net wat sneller. Al ontloopt het elkaar allemaal niet veel.

Kijk echter naar de topsnelheidlijst, en Verstappen is op start/finish vijf kilometer per uur sneller, en dat zal aan het eind van het rechte stuk normaliter nog wat meer zijn. Zeker nu zijn DRS-probleem vooralsnog opgelost lijkt. Red Bull-teambaas Horner stelde niet zonder reden tegenover Sky Sports dat Bakoe ‘een baan is waarop je kan inhalen’. “Hopelijk kunnen we het Ferrari dus moeilijk maken. Het rechte stuk is echt enorm lang en DRS is hier vrij sterk. Maar”, maakte hij wel een belangrijke kanttekening: “Je moet in de middensector wel dichtbij genoeg komen om in die positie te komen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Ferrari is erg snel in het bochtige tweede baandeel. Foto: Getty Images.

‘Korte’ start, lange race

Verstappen zelf haalde dat, gevraagd of Red Bulls grotere topsnelheid zijn niet zo geheime wapen is, ook aan. “Dat weet ik niet. Ik hoop dat het helpt, maar Ferrari is heel snel in sector twee. Als ze daar een gat kunnen trekken, maakt het niet zoveel uit.” Er zal Verstappen dus veel aangelegen zijn in de smalle straten door de oude stad bij te blijven. Een fout is er snel gemaakt, met Verstappen die wel weet dat ‘er in Bakoe veel kan gebeuren’. Zo hebben de vijf laatste races in Bakoe vijf verschillende winnaars opgeleverd, en niet minder dan negen verschillende podiumklanten – al stond Verstappen er nog nooit op het podium.

Verstappen zelf vat de ingrediënten voor de race misschien ook wel het best samen. “De sprint bij de start naar de eerste bocht is kort, maar verder is het een lange race.” De crux, zodoende? “Kalm blijven, ons concentreren en zorgen dat we een goede auto hebben.” Met de kans op crashes, safetycars, rode vlaggen, herstarts en noem het maar op, is er genoeg om op te letten – en ook genoeg wat impact kan hebben op de strategie. Al zal Verstappens vizier in de eerste plaats toch vooral op de twee jongens voor hem op de grid gericht zijn.

En verder…

… is de starttijd voor de race drie uur eerder dan die van de kwalificatie. Het zal dus ook een stukje warmer zijn, dus zowel Verstappen als Leclerc zei al dat bandenmanagement cruciaal wordt.

… ziet bandenleverancier Pirelli de race als ’typische éénstopper’. Starten op mediums en dan naar het eind op de harde band is het meest logisch, al is soft-hard er ook als (riskantere) optie.

… staan de Mercedes-coureurs vijfde en zevende, met George Russell voor Hamilton. Een experimentele setup werkte niet in Hamiltons voordeel, aldus teambaas Toto Wolff.

… Begint Pierre Gasly als zesde, en wist vorig jaar het podium te halen in Bakoe. Na een reeks lastige races zal hij hopen op een doorbraak in Azerbeidzjan.

… is de vijfde rij goed voor zes wereldtitels, met Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Twee sluwe vossen om in het oog te houden als het een knotsgekke race wordt. Zeker Alonso in de Alpine met veel topsnelheid.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondagmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd.