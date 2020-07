Preview: Wie stopt heerschappij Mercedes in Hongarije? Regen moet Red Bull redden

‘Krankzinnig’ noemde Helmut Marko de 1.4 seconde achterstand van ‘zijn’ Red Bull op Mercedes in Hongarije. Dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over de 4.3 kilometer en 14 bochten van de Hungaroring met rondjes in de 1:13 zo’n gat konden slaan, is dat eigenlijk ook. De twee Mercedes-coureurs lijken elkaars enige tegenstander, zo groot is hun heerschappij in Hongarije. De rest kan enkel hopen op hulp van boven.



Daarbij doelen we uiteraard niet op goddelijk ingrijpen (al zal een aantal teams daar ook geen bezwaar tegen hebben) maar op een flinke plensbui. Regen heet in de Formule 1 zowel smaak- als gelijkmaker te zijn, en als de negen teams die niet Mercedes heten aan één ding behoefte hebben in Hongarije, is het wel een eerlijker speelveld. Vooralsnog acteert Mercedes er namelijk op een totaal ander niveau.

De enige die in de kwalificatie binnen de seconde van de zwarte bolides eindigde, is Racing Points Lance Stroll (daarover later meer). Nummer vier Sergio Pérez ziet al +1.098 achter zijn naam staan, Max Verstappen op P7 liefst 1.402 seconde. Vandaar die opmerking van Marko, met de Oostenrijker en Verstappen die op een regenroulette hopen. “Dat zorgt misschien voor wat chaos”, aldus Verstappen.

Het zegt alles over de gang van zaken op de baan net buiten Boedapest, waar Mercedes alles onder controle heeft. Hamilton en Bottas verwachten daarbij zelfs dat de start onderling doorslaggevend wordt, wat de hoop voor een spannende strijd vooraan extra op regen vestigt. Maar of die bui valt? Volgens de laatste berichten is de kans goed, maar hoe vaak wachten F1-fans niet tevergeefs op regen?

#F1 Weather Update #HungarianGP: Showers and even short thunderstorms are likely to develop in the #Budapest area on Sunday afternoon. Risk of rain in the race window has slightly increased to 50-60 %. (But be aware: Showers still can pass by the track without a hit.) pic.twitter.com/FntggBLq5l — Steffen Dietz (@sdietzf1) July 18, 2020

Laatste kans Red Bull?



Oké, dat klinkt misschien wat hard, maar zowel de eerder genoemde Marko als Verstappen verklaarde het in niet mis te verstane bewoordingen: het gaat niet goed genoeg bij Red Bull, dat met veel meer vragen dan antwoorden zit na een voor Verstappen zwaar teleurstellend verlopen kwalificatie. Om over die van teamgenoot Alexander Albon (gestrand in Q2 en dertiende op de grid) nog maar te zwijgen…

Was de Hungaroring de afgelopen jaren een circuit waarop Red Bull zichzelf kansen toedichtte, daar mag het volgens Marko (via Sky Sports F1 Duitsland) ‘nu niet eens van een zege of podium dromen’. Zover wil Verstappen niet gaan – “vanaf P3 naar waar ik sta, zit het dicht bij elkaar en kan van alles gebeuren” – maar ook hij weet dat hem een zware race wacht. En dat waarschijnlijk niet voor het laatst.

Verstappen liet zich na de kwalificatie tussen neus en lippen door immers ook ontvallen dat het er op korte termijn ‘niet geweldig uitziet’ voor Red Bull. Na zijn podiumplek in Oostenrijk benadrukte hij nog dat ‘je races moet winnen om mee te doen om de titel’, maar momenteel lijkt zelfs het podium een hele opgave, met de Racing Points (derde en vierde op de grid) die verdraaid snel zijn.

Racing Point: podium of protest?

Met Racing Point is ook Mercedes’ ‘naaste rivaal’ genoemd, voor zover daar sprake van is. Stroll en Pérez kwalificeerden zich goed, maar kijken alsnog tegen een straatlengte achterstand aan. Daarnaast is de RP20 zoals bekend een nagetekende 2019-Mercedes. Een goed voorbeeld doet volgen, maar in dit geval dan wel op gepaste afstand.

Op voorhand lijkt Racing Point dé kanshebber op de laatste podiumplek, al zit Ferrari er niet ver vanaf op startrij drie – en de Ferrari’s die in race-trim sterker zijn dan zaterdag. Verder mogen naast Verstappen ook de McLarens, met last lap Lando Norris en Carlos Sainz op acht en negen, niet zomaar worden uitgevlakt. McLaren staat niet voor niets tweede bij de teams.

Of Racing Point het podium haalt of niet – en een start op medium-banden kan daar goed bij helpen – het is zo goed als zeker dat het andere ‘p-woord’ een rol speelt na de race. Renault heeft al een protest tegen de RP20’s ingediend, en wees niet verrast als een podium voor één van de ‘roze Mercedessen’ tot meer kwade gezichten (en boze briefjes aan de stewards) in de middenmoot leidt…

Let verder op…

… Sebastian Vettel, de Ferrari-coureur die vijfde op de grid staat, voor teamgenoot Charles Leclerc, en vecht voor zijn toekomst in de Formule 1 en een mogelijk zitje bij Racing Point.

… Williams’ George Russell, twaalfde. Vorige week stond hij elfde maar vergooide zijn kansen met een fout in openingsfase. De Brit zal erop gebrand zijn nu een foutloze race te rijden.

… De Renaults van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, die als elfde en veertiende starten. Ze hebben vrije bandenkeuze en in Oostenrijk ging Ricciardo hard op een afwijkende strategie.

… Albon, net al kort genoemd. Dertiende op de grid en daarna (voor zijn doen) boos. Inhalen is niet eenvoudig op de Hungaroring, maar hij wil ervoor gaan nu de druk op hem toeneemt.