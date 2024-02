Red Bull Racing onthult donderdag 15 februari de RB20, de auto voor seizoen 2024. Even was het de vraag of teambaas Christian Horner wel aanwezig zou zijn bij de lancering. Horner raakte begin februari in opspraak toen er een onderzoek werd gestart naar grensoverschrijdend gedrag. Red Bull schrijft nu in een officiële uitnodiging voor de onthulling dat de teambaas gewoon van de partij is.

Red Bull schrijft dat het team zich opmaakt voor zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Ze trappen het seizoen af met een livestream van de nieuwe auto, waar Max Verstappen, Sergio Perez én Christian Horner in te zien zijn. Verder zijn ook Emely de Heus en Hamda Al Qubaisi – die onlangs een sponsorcontract hebben getekend met Red Bull – aanwezig bij de onthulling.

Veel experts twijfelden of Christian Horner wel zou verschijnen bij de onthulling van de RB20. De Engelsman werd op dinsdag wel gespot bij de eerste shakedown van de nieuwe auto. De bolide waar Max Verstappen zijn kampioenschap mee moet verdedigen, deed toen zijn eerste rondjes op Silverstone.

Grensoverschrijdend gedrag

Er loopt reeds een onderzoek naar Christian Horner in verband met grensoverschrijdend gedrag. Een medewerker van Red Bull zou hem hiervan hebben beschuldigd, waarna het team een expert heeft ingehuurd om de zaak te inspecteren. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk, in de media circuleren een aantal verschillende scenario’s.