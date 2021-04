TAG Heuer en Red Bull gaan nog een tijdje met elkaar verder: de Zwitserse horlogemaker blijft tot en met 2024 als official timekeeper aan Red Bull verbonden.

TAG Heuer is al vijftig jaar in de Formule 1 aanwezig, waarbij het – na een decennialange relatie met McLaren – sinds 2016 aan Red Bull verbonden is. Van 2016 tot en met 2018 doopte het team haar Renault-motoren zelfs om tot TAG Heuers, maar sinds de overstap naar Honda in 2019, doet de horlogemaker het met een rol als official timekeeper.

“We zijn er enorm trots op dat we deze langlopende en succesvolle relatie een vervolg kunnen geven”, vertelt Red Bull-teambaas Christian Horner. “TAG Heuer is de afgelopen decennia aan een aantal autosportlegendes verbonden geweest en we zijn er trots op dat ons team deel blijft uitmaken van hun historische erfgoed.”

De slogan van TAG Heuer, Don’t crack under pressure, is Red Bull volgens Horner op het lijf geschreven. Namens de horlogemaker laat CEO Frédéric Arnault ook weten blij te zijn de samenwerking te verlengen. “We zijn er trots op dat we tot en met 2024 aan Red Bull verbonden blijven.”

