Renault-baas stelt Alpine een duidelijk doel: ‘Podiums, een zege en veel tv-aandacht in 2022’

Renaults nieuwe CEO Luca de Meo heeft er eerder al geen geheim van gemaakt de Formule 1 vooral als een marketingmiddel te zien voor sportwagentak Alpine, en wil dat het team vanaf 2022 vol in de spotlights staat.

Renault wil immers een succes maken van het sportwagenmerk dat het in 2017 nieuw leven in heeft geblazen – en heeft zodoende ook de naam van haar Formule 1-team met ingang van dit jaar in Alpine veranderd.

De Meo weet echter wel dat je er met alleen een naam nog niet bent, en hoewel hij onderkent dat 2021 een overgangsjaar is, heeft hij voor 2022 een duidelijk doel voor ogen voor Alpine: “Zo vaak mogelijk op tv en in de kranten te zien zijn, regelmatig podiums pakken en één of meer races winnen”, aldus De Meo tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De Franse formatie die tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft gestrikt als nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon, weet dus wat het te doen staat. In 2020 pakte het als Renault drie podiumplekken – de eerste ereplaatsen sinds haar Formule 1-rentree in 2016.

Het proces van wederopbouw is sindsdien lang geweest voor het team van de automaker, die de hoop koestert de komst van de nieuwe auto’s in 2022 te kunnen gebruiken om de top weer te bestormen. Alpine treedt dit jaar aan met een nieuwe teambaas, Davide Brivio, de opvolger van Cyril Abiteboul.

