Ricciardo: ‘Ben wel toe aan een goede Australische Grand Prix’

Daniel Ricciardo hoopt dat hij dit jaar een goede Australische Grand Prix meemaakt. De Australiër heeft de afgelopen jaren wisselende resultaten geboekt in zijn thuisrace, maar hij hoopt na zijn uitvalbeurt in 2019 dat het dit jaar veel beter gaat.

Ricciardo kwam in 2014 als tweede over de finish, maar werd uit de resultaten geschrapt omdat hij meer benzine had verbruikt dan toegestaan. De Australiër kwam daarna niet verder dan de vierde plaats in 2016 en 2018 en dus heeft er nog steeds geen Australiër op het podium gestaan bij de Australische Grand Prix. ”Er zijn niet veel Australische coureurs geweest”, geeft Ricciardo als mogelijke reden voor deze statistiek tijdens de persconferentie.

”Het is een spel van percentages, toch?”, vervolgt hij. ”Ik hoop dat deze goed wordt. Voor mijn gevoel is het ene jaar goed, het andere niet zo goed. Ik ben wel toe aan een goede”, aldus Ricciardo, die zondag aan de start staat van zijn tiende Australische Grand Prix.

Optimisme

Sebastian Vettel, die de Grand Prix van Australië driemaal won, zat naast de Australiër bij de persconferentie. ”Mijn grootste voordeel is dat ik geen Australiër ben”, grapte de Duitser. ”De ironie is dat ik mijn beste resultaat haalde in de race dat jij uitviel en dat het podium mij werd ontnomen. Ik ben er nog steeds verbitterd over”, was de reactie van Ricciardo.

De Renault-coureur heeft goede hoop voor het nieuwe seizoen. ”De test is goed verlopen voor ons. Dag drie van de tweede week was veelbelovend. Je kon bij het uitstappen aan de gezichtsuitdrukkingen zien dat we optimistischer waren. Dat gaf veel vertrouwen. Ik heb wat onboard-beelden bekeken en ik kan van buitenaf al zeggen dat ik me comfortabeler voel in deze auto, dus ik kijk ernaar uit wat ik kan doen”, sluit Ricciardo af.

