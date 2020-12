Ricciardo: ‘Grosjean’s vrouw waardeerde mijn uitspraken over herhalingen van crash’

Daniel Ricciardo was na afloop van de Grand Prix van Bahrein niet te spreken over de regie, die de horrorcrash van Romain Grosjean veelvoudig herhaalde voorafgaand aan de herstart. De Australiër heeft gesproken met de vrouw van Grosjean, Marion, die zijn uitspraken kon waarderen: “Dat is de enige bevestiging die ik nodig had.”

“Ik ben niet van gedachten veranderd”, vertelt Ricciardo. “Toen ze het de eerste keer lieten zien had ik het gevoel dat dat wel genoeg was. De constante herhalingen waren wel veel en hadden kunnen wachten tot na de race, die we nog steeds moesten doen. Ik vond het niet netjes naar zijn familie toe. Iedereen was daardoor wat in verwarring, wat volledig begrijpelijk is. Ik blijf er nog steeds bij. Ik sprak erover met Romains vrouw, Marion, en zij waardeerde mijn uitspraken. Dat is de enige bevestiging die ik nodig had”, aldus de Australiër.

Ricciardo liet na afloop van die race goed weten hoe hij over alle herhalingen dacht. “Ik wil mijn walging en teleurstelling uitspreken over hoe de Formule 1 daarmee om is gesprongen vandaag”, zei hij. “Het ongeluk is keer op keer herhaald, een totaal gebrek aan respect voor de coureur, zijn familie en onze families. Zij zitten allemaal voor de televisie te kijken. Wij wachten daar een uur voordat we weer gaan racen en elke keer als we naar het scherm kijken, zien we die beelden. Een auto in tweeën, een vuurbal. Het kwam op mij over als entertainment, ik vond het echt walgelijk. Dat hadden we ook morgen kunnen kijken, dat hoeft nu niet. Dit is gewoon spelen met onze emoties. Ik zou verrast zijn als andere coureurs daar niet hetzelfde over denken. Ik hoop het wel.”

Ricciardo was de enige coureur die zich na afloop van de race zo liet gaan over de regie, maar de Formule 1 zelf vond het geen probleem dat de crash meermaals herhaald werd. “Ten eerste gaat het bij F1 niet om entertainment en er zijn een paar procedures en protocollen van kracht voordat een beslissing wordt genomen om een ​​herhaling uit te zenden”, vertelde een woordvoerder van de Formule 1 aan Motorsport.com. “Na een crash worden alle onboards en helikopterbeelden verbroken. Er is directe communicatie tussen race control en het uitzendcentrum. Er worden geen beelden getoond totdat bevestigd is dat de coureur in orde is. In dit geval toonde de Formule 1 Romain met de ambulance, de helm af en lopend met wat hulp.”