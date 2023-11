De tweede vrije training voor de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi heeft de meeste coureurs weinig opgeleverd. Rode vlagsituaties door crashes van eerst Carlos Sainz en meteen na de hervatting van Nico Hülkenberg zorgden er vrijdagmiddag voor dat er maar weinig gereden werd.

Bij een sprookjesachtige zonsondergang op het Yas Marina Circuit van Abu Dhabi had Max Verstappen aan het eind van de sessie de derde tijd achter zijn naam staan. De snelste tijd werd genoteerd door Charles Leclerc van Ferrari (1.24,809), gevolgd door Lando Norris en Verstappen.

Opnieuw klapper voor Sainz

De sessie werd al vroeg, na een dikke tien minuten, onderbroken door een rode vlagsituatie. Carlos Sainz knalde in bocht vier vol gas rechtdoor de Tecpro-muur in. Volgens de Spanjaard van Ferrari was de oorzaak vuile lucht van de auto voor hem in combinatie met een kleine hobbel op de baan. Sainz bleef overigens ongedeerd. Voor hem was het wel zijn tweede flinke klapper in een week tijd. Vorige week vrijdag werd Sainz op het stratencircuit van Las Vegas nog het slachtoffer van een losgeslagen putdeksel.

Sainz had nog wel het geluk dat hij eerder op de dag in actie was gekomen en de nodige rondjes had kunnen rijden tijdens de eerste vrije training. In die sessie werden namelijk veel zitjes ingenomen door rookies, een verplichting voor de Formule 1-teams. Zo volgde Max Verstappen de eerste training vanaf de pitmuur, aangezien de Brit Jake Dennis zijn stoeltje een uur lang warm mocht houden.

Filevorming in de pitlane

Bij de hervatting van VT2 na de rode vlag stond er voor de coureurs nog maar 25 minuten op de klok en was er meteen filevorming bij de uitgang van de pitlane. De coureurs en teams wilden de resterende tracktime zo optimaal mogelijk benutten.

Binnen drie minuten kwam de rode vlag echter opnieuw tevoorschijn. Op de dag dat veel rookies in actie kwamen zorgde veteraan Nico Hülkenberg voor de grootste fout van de dag. Bij de exit van bocht 1 verloor hij de macht over zijn Haas-bolide en gleed hij hard de muur in. Hierdoor moest opnieuw iedereen de pitbox opzoeken.

‘Hij stuitert als een kangoeroe’

Op het moment dat de coureurs even later andermaal naar buiten konden, was het meteen weer een drukte van jewelste in de pitlane. Max Verstappen was zo gretig om alsnog de nodige rondjes op de baan te kunnen rijden dat hij zelfs in de pitlane enkele inhaalacties uitvoerde, onder andere bij George Russell en Pierre Gasly. Het zorgde bij Russell, eerder op de dag de snelste in VT1, voor enige verontwaardiging en op de pitmuur bij Red Bull voor een voorzichtige glimlach bij Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen.

In de slotfase klaagde Verstappen overigens nog wel over de set-up van de RB19. “Hij stuitert als een kangoeroe”, zo meldde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull over de boordradio. Desondanks reed hij op het circuit waar hij in 2020, 2021 en 2022 triomfeerde naar de derde tijd.

