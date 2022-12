Mick Schumacher heeft Haas F1-teameigenaar Gene Haas gelijk gegeven dat jonge coureurs duurder zijn voor Formule 1-teams dan ervaren coureurs. De 23-jarige Duitser stelt dat de Formule 1 tegenwoordig te weinig geduld heeft met jonge coureurs, maar accepteert dat hij nu op zoek moet naar iets anders voor 2023.

Schumacher kreeg dit seizoen meermaals kritiek van binnen het team te verduren. Zo waarschuwde teambaas Günther Steiner hem dat hij minder moest crashen en kreeg hij later diezelfde waarschuwing van teameigenaar Gene Haas. Hij stelde dat Schumacher ‘veel potentie’ had, maar door zijn crashes ‘een fortuin’ kostte. Mede daarom ging Haas voor de ervaren Nico Hülkenberg.

Schumacher geeft toe dat Haas gelijk heeft met zijn uitspraak dat jonge coureurs duurder zijn dan ervaren coureurs door de hoeveelheid crashes. “Daar heeft hij zeker gelijk in”, erkent Schumacher in gesprek met Auto, Motor und Sport. “De Formule 1 is een sport waar je tot het uiterste moet gaan. Om de grens te vinden moet je er soms overheen gaan”, benadrukt de 23-jarige Duitser.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft regelmatig gesteld dat jonge coureurs drie jaar de tijd nodig hebben om zich in te werken in de Formule 1. “Daar ben ik het mee eens”, zegt Schumacher, die slechts twee seizoenen heeft gekregen. “De Formule 1 is van een heel ander kaliber dan de racecategorieën die ik tot nu toe heb gedaan. Ik voelde me steeds meer op mijn gemak toen ik in de auto stapte. Dat kon je ook zien aan mijn stijgende lijn.”

Of de Formule 1 tegenwoordig minder geduld heeft met jonge coureurs? “Mogelijk, ja. Ik weet natuurlijk niet hoe andere jonge coureurs werden behandeld en kan alleen uit eigen ervaring spreken. Het kost tijd.”

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wat Schumacher in 2023 gaat doen. Hij wordt in verband gebracht met de reserverol bij Mercedes, maar officieel nieuws is er nog niet. Schumacher had in ieder geval geen plan B klaarliggen richt zich nog altijd volledig op plan A: de Formule 1.

“Ik wil zeker in de Formule 1 blijven en ben nu aan het kijken naar de opties die er zijn”, geeft Schumacher aan. “En hopelijk kies ik de juiste. Ik wil iedereen die niet in mij gelooft ongelijk geven. Ik weet wat ik kan, ik heb het bewezen in de juniorklassen en ik zie geen reden waarom ik niet hetzelfde zou kunnen doen in de Formule 1.”