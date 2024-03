Stake F1 Team lanceerde met veel bombarie de nieuwe identiteit voor 2024. Het flitsende ‘nieuwe’ team heeft een van de meest opvallende auto’s op de grid, maar in de races zijn de resultaten teleurstellend. Vooral tijdens de pitstops valt er nog veel winst te behalen. Na mislukte bandenwissels voor zowel Bottas als Zhou, is het tijd voor verbetering in de gifgroene garage.

Stake F1 Team (ofwel Kick Sauber) heeft nog nul WK-punten opgehaald dit seizoen. Het team uit Hinwil, Zwitserland kwam tot nu toe niet verder dan de elfde plaats op de grid. De C44 is misschien niet de meest competitieve auto op de baan, maar ook in de pitstops valt er nog veel te winnen. Valtteri Bottas verloor in Bahrein ruim vijftig seconden dankzij een hardnekkige wielmoer. Teamgenoot Guanyu Zhou kwam in Saoedi-Arabië voor hetzelfde probleem te staan en verloor vijfentwintig seconden op zijn racetijd.

Teambaas Alessandro Alumni Bravi bevestigde tegenover Motorsport.com dat het een probleem is met het materiaal. “Het is absoluut geen fout van het team, zij doen het erg goed”, legde Bravi uit. “We zijn dit aan het onderzoeken. De onderdelen worden vervangen zodat we dit probleem tijdens de volgende races niet meer hebben. We hebben straks nieuwe apparatuur en een nieuw ontwerp”, aldus de teambaas. “Dit mag niet meer gebeuren, want de auto heeft gewoon de potentie om mee te vechten voor punten.” In 2023 eindigde Stake F1 – toen nog Alfa Romeo – op de negende plaats met 16 punten.

Ook race directeur Xevi Pujolar bevestigde dat Stake F1 de pitstops drastisch moet verbeteren. “Voor Melbourne moet er een hoop veranderen. Nu zijn we nog te fragiel.” De GP van Australië staat voor 25 maart op de kalender. Bottas en Zhou pakten in het verleden goede punten op het Albert Park Circuit, in hun nieuwe groene outfits zullen ze dit ongetwijfeld weer willen doen.

