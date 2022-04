Voor de derde keer in vier races bezetten Max Verstappen en Charles Leclerc de eerste rij van de startopstelling, in Imola met de Nederlander op poleposition. Het worstelende Mercedes-duo vinden we niet bij de eerste tien terug, met George Russell op plek elf en Lewis Hamilton op veertien.

De start van de Grand Prix van Imola is om 15:00 uur Nederlandse tijd. Zie hieronder de volledige startopstelling.

Uitslagen GP Emilia-Romagna 2022 - Startopstelling